Подтверждена совместимость ПО Postgres Professional с продуктами «Фаст репортс»

«Фаст репортс» объявила о завершении испытаний совместимости собственных программных продуктов с системой управления базами данных Postgres Professional. Пройденное тестирование прошло успешно.

Postgres Professional была основана в 2015 г. и на данный момент является важным российским разработчиком СУБД. Компания развивает линейку коммерческих продуктов, созданных на основе открытой свободной СУБД PostgreSQL.

Наиболее распространенным в мире зарубежным решением того же класса, что и PostgreSQL с его производными, выступает СУБД Oracle Database.

Продукты Postgres Professional включены в реестр российского ПО при Минцифры.

В условиях срочной необходимости замены СУБД и средств создания отчётности по базам важна уверенность во вводимых решениях и их полной совместимости. Поэтому последние версии продуктов Fastreport .NET, Fastreport Mono, Fastreport Open Source, Fastreport Core, Fastreport for DBA, Fastreport Cloud и Fastreport Corporate Server официально совместимы с Postgres Pro.