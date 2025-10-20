Разделы

Гевак Андрей


СОБЫТИЯ


20.10.2025 «Яндекс» запускает программу лояльности «Свои Плюсы» 1
19.09.2024 «Яндекс Плюс» расширяет подписку и добавляет оплату частями и накопительный счет с повышенной ставкой 1
20.08.2024 «Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5» 1
07.02.2024 Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 миллионов 1
08.11.2023 «Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников 1
02.08.2023 В «Яндекс недвижимости» появился кешбэк баллами «Плюса» за покупку квартиры в новостройке 1
01.12.2022 «Яндекс плюс» запустил детскую опцию 1
10.11.2022 «Яндекс плюс» запускает мобильную игру «Плюс сити» 1
13.10.2022 Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок 1
08.09.2022 S7 Airlines и «Яндекс плюс» запускают совместную подписку 1
21.07.2022 Российские выпускники получат бесплатный доступ на год к тысячам фильмов и сериалов, музыке и подкастам за высокие баллы на ЕГЭ 1
02.08.2021 «Яндекс Плюс» запускает программу «Пятёрка с Плюсом» 1
17.06.2020 «Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе» 1
30.10.2018 «Яндекс» начал продажи ограниченной серии «Станции» 1
30.03.2018 Школа менеджеров «Яндекса» открыла набор учащихся из разных регионов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Гевак Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8242 14
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 102 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 278 9
Яндекс.Лавка 271 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 222 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 281 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
X5 Group - Перекрёсток 601 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 517 2
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 5 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 1
X5 Group - Чижик 51 1
КиШ - Король и Шут 15 1
X5 5Post - 5Пост 57 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 354 1
Boeing 1015 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 34 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4143 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5557 6
Podcasts - Подкастинг 285 4
Бронирование - Booking 771 3
Аудиокнига - Audiobook 237 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 416 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12833 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1937 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6929 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1125 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12854 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17712 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5772 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25392 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1816 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 233 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7602 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25741 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3275 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7334 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5295 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2055 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5789 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3086 1
Яндекс.Плюс 217 13
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 300 9
Yandex Pay - Яндекс Пэй 88 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 99 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 788 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 64 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1129 3
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 672 1
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 99 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 39 1
S7 Airlines - S7 Priority 5 1
Медиа-Телеком - Кубокот 4 1
Google Android 14559 1
Apple iOS 8168 1
Яндекс.Авто 46 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 236 1
Google Play - Google Store - Android Market 3407 1
Apple - App Store 2981 1
Яндекс.Заправки 32 1
Мироненков Антон 16 1
Тихомиров Илья 10 1
Орлова Мария 9 1
Плющенко Евгений 1 1
Иванищенко Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 2
Россия - СФО - Новосибирск 4596 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1648 1
Казахстан - Республика 5762 1
Беларусь - Белоруссия 5984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8003 1
Беларусь - Минск 669 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1995 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3150 1
Россия - УФО - Тюменская область 1235 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 870 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 974 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 551 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6865 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3132 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5323 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2912 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5903 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2564 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 673 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1008 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 598 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25624 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7250 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5538 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5973 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5230 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6292 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2828 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1786 1
Сон - Somnus 452 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1909 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 436 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 971 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5838 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 54 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 119 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
