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S7 Airlines и «Яндекс плюс» запускают совместную подписку

«Яндекс плюс» и S7 Airlines объявили о запуске совместной опции «Путешествия с S7 Airlines» для тех, кто любит путешествовать.

С этой опцией пользователи получат ранний доступ к распродажам S7, бесплатный выбор места в самолете, дополнительные мили S7 Priority, например, за продление подписки. А самое главное — появится возможность получать мили за поездки, покупки и заказы в сервисах «Яндекса» и получать баллы «Плюса» за покупку билетов S7 Airlines. Например, при завершении заказа такси на сумму в 500 руб. подписчики получат 25 миль на счет в S7 Priority. Опцию можно подключить за 199 руб. в месяц в дополнение к основной подписке.

Новая опция поможет в планировании путешествия и дополнит уже доступное всем подписчикам «Плюса» предложение «Яндекс путешествий»: кешбэк до 10% баллами «Плюса» за бронирование и оплату отелей.

В «Яндекс плюсе» доступны и другие опции, подключив их, подписчикам «Плюса» открывается доступ к фильмам и сериалам партнеров, а также расширенные возможности стандартной подписки.

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Безопасность

«Яндекс плюс насчитывает уже более 13 млн подписчиков в России и за рубежом. Это стало возможным благодаря тому, что мы предлагаем лучшие контентные сервисы и одновременно — выгодную программу лояльности с возможностью получать и тратить баллы на сервисах «Яндекса». Мы много лет успешно развиваем подписную модель бизнеса, и сейчас заинтересованы в создании новых продуктов и новых опций в «Плюсе» — в том числе и неконтентных. Благодаря партнёрам мы можем дать дополнительные эксклюзивные возможности подписчикам «Плюса», — сказал Андрей Гевак, руководитель «Яндекс плюса».

«Это предложение, объединяя преимущества абонемента S7 Boost и подписки «Яндекс плюс», дает путешественнику возможность получать дополнительную выгоду. Мы стремимся непрерывно развивать программу лояльности для наших самых преданных пассажиров и предлагать им еще больше способов накопления миль. И, конечно, будем рады приветствовать на борту тех подписчиков «Яндекс плюс», которые впервые полетят с нами, воспользовавшись новой опцией», — сказал Иван Иванищенко, директор по развитию программы лояльности S7 Airlines.

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