«Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников

«Яндекс плюс» запускает опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по бронированию отелей и авиабилетов. При совершении покупок можно будет получать одинаковое количество баллов Плюса и миль S7 с помощью «Яндекс пэй». Накопление баллов и миль происходит и с транзакций в сервисах «Яндекса», и при оплатах у внешних партнеров. Среди первых партнеров новой опции — S7 Airlines и «Яндекс путешествия». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс плюса».

«Новая опция «Яндекс плюса» для всех, кто не представляет свою жизнь без путешествий, и мы верим, что она поможет сделать поездки выгоднее и удобнее. Год назад с авиакомпанией S7 Airlines мы запустили совместное спецпредложение — им воспользовалось более 100 тыс. подписчиков. Этот пилот позволил нам быть смелее, и теперь мы усиливаем предложение в опции вместе с «Яндекс пэй», создав еще более выгодную альтернативу мильным картам. Наши подписчики будут получать столько же миль S7, сколько и баллов «Плюса» за совершение транзакций картой любого российского банка», — сказал Андрей Гевак, руководитель «Яндекс плюса».

Пользователи новой опции «Плюс путешественникам» смогут бесплатно выбирать места в самолете, получать больше кешбэка и первыми покупать билеты на закрытых распродажах — первая от S7 Airlines стартует 14 ноября 2023 г. За совершение транзакций через «Яндекс пэй» картой любого российского банка пользователь будет получать одновременно одинаковое количество баллов «Плюса» и миль S7. Отслеживать баланс миль и баллов можно будет на странице «Плюса» и в приложении «Яндекс пэй» с конца ноября 2023 г.

На странице «Плюса» будет отображаться баланс миль S7 и баллов «Плюса»

На «Яндекс путешествиях» подписчиков каждый месяц будут ждать промокоды со скидкой на бронирование отелей, а также до 20% кешбэка в рамках системы лояльности сервиса и распродажи от отелей — одна из первых состоится в конце ноября 2023 г.

Пользователям также доступны подборки тематического контента на «Кинопоиске», «Яндекс музыке» и в «Букмейте». Постепенно опция для путешественников будет расширяться в соответствии с интересами пользователей. Например, в ней появятся специальные предложения для бронирования экскурсий, развлечений и досуга.

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«Яндекс плюс» — это подписка на контентные сервисы «Яндекса», такие как «Кинопоиск», «Музыка» и «Букмейт», а также кешбэк баллами «Плюса» при оплате через «Пэй» в «Афише», «Маркете», Go, «Драйве», «Еде», «Лавке», «Путешествиях» и «Заправках». В «Плюс» можно добавить до трех близких, при этом у каждого будет свой аккаунт, баллы «Плюса», персональные подборки и рекомендации. К подписке можно подключить» дополнительные опции и получать кешбэк и специальные предложения в партнерских сервисах. Подписка «Яндекс плюс» была запущена в 2018 г.. На данный момент «Плюс» объединяет 25 млн подписчиков по всей России.

«Яндекс пэй» — единый сервис для решения финансовых задач. Он помогает оплачивать товары и услуги онлайн картой любого российского банка и получать баллы «Плюса», платить офлайн цифровой картой «Яндекс пэй» и разделять оплату товаров на удобный срок.

S7 Airlines – частная авиакомпания, обладает сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах мировых производителей – Airbus, Boeing, Embraer. В 2022 г. рейсами S7 Airlines воспользовалось более 16 млн пассажиров.

«Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс путешествиями» пользуются более 20 млн человек.