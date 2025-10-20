«Яндекс» запускает программу лояльности «Свои Плюсы»

«Яндекс» анонсировал запуск «Своих Плюсов» — программы лояльности, которая делает взаимодействие с сервисами экосистемы еще выгоднее и интереснее. С ней пользователи смогут накапливать баллы, получать подарки, участвовать в розыгрышах и продвигаться по уровням, открывая новые преимущества в сервисах компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Баллы «Плюса» уже хорошо знакомы пользователям и пользуются большим спросом. Они начисляются за покупки, использование сервисов и выбор ежемесячных категорий кешбэка. По данным компании, количество выданных и потраченных баллов ежегодно растет: с 2022 г. использовано более 71,8 млрд, что составляет 96% от накопленных. Кроме того, в 2025 г. пользователи в среднем за месяц получают в 2,7 раза больше баллов, чем годом ранее.

В рамках игровых механик пользователи смогут выполнять индивидуальные задания и получать за это подарки — промокоды на скидки до 1,5 тыс. руб., опции к мультиподписке «Яндекс Плюс» и призы в еженедельных розыгрышах.

Новая система уровней включает четыре ступени: в первом сезоне это Зеленый, Фиолетовый, Оранжевый и Золотой. Для продвижения необходимо воспользоваться определённым количеством сервисов. Каждый сезон — зимой, весной, летом и осенью — набор участников и наград обновляется. В осеннем сезоне участвуют 12 сервисов «Яндекса».

«Сегодня пользователь, который регулярно совершает покупки и другие операции в экосистеме Яндекса, в среднем использует три сервиса каждые 90 дней, а значительная часть аудитории — шесть и более. Поэтому наша задача — помогать пользователям узнавать больше о возможностях и преимуществах сервисов «Яндекса» и наших партнеров, чтобы каждый мог выбрать для себя то, что сделает повседневную жизнь проще и удобнее», — сказал Андрей Гевак, CEO «Яндекс Плюс AdTech».

Подписчики «Яндекс Плюса» попадают сразу на Фиолетовый уровень и могут использовать для продвижения по уровням все контентные сервисы программы. Им также доступны расширенные подарки и больше кешбэка по карте «Пэй». Ранее копить баллы Плюса и выполнять задания могли только подписчики «Яндекс Плюса». Теперь они доступны всем — к «Своим Плюсам» может присоединиться любой пользователь.

Программа лояльности помогает познакомиться с предложениями «Яндекса» и его партнеров, находить новые сценарии использования сервисов, а также становится инструментом для сервисов-участников, позволяя рассказывать аудитории о новых услугах, продуктах и технологиях, вовлекать ее и повышать лояльность.