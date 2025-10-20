Разделы

Веб-сервисы
|

«Яндекс» запускает программу лояльности «Свои Плюсы»

«Яндекс» анонсировал запуск «Своих Плюсов» — программы лояльности, которая делает взаимодействие с сервисами экосистемы еще выгоднее и интереснее. С ней пользователи смогут накапливать баллы, получать подарки, участвовать в розыгрышах и продвигаться по уровням, открывая новые преимущества в сервисах компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Баллы «Плюса» уже хорошо знакомы пользователям и пользуются большим спросом. Они начисляются за покупки, использование сервисов и выбор ежемесячных категорий кешбэка. По данным компании, количество выданных и потраченных баллов ежегодно растет: с 2022 г. использовано более 71,8 млрд, что составляет 96% от накопленных. Кроме того, в 2025 г. пользователи в среднем за месяц получают в 2,7 раза больше баллов, чем годом ранее.

В рамках игровых механик пользователи смогут выполнять индивидуальные задания и получать за это подарки — промокоды на скидки до 1,5 тыс. руб., опции к мультиподписке «Яндекс Плюс» и призы в еженедельных розыгрышах.

Новая система уровней включает четыре ступени: в первом сезоне это Зеленый, Фиолетовый, Оранжевый и Золотой. Для продвижения необходимо воспользоваться определённым количеством сервисов. Каждый сезон — зимой, весной, летом и осенью — набор участников и наград обновляется. В осеннем сезоне участвуют 12 сервисов «Яндекса».

«Сегодня пользователь, который регулярно совершает покупки и другие операции в экосистеме Яндекса, в среднем использует три сервиса каждые 90 дней, а значительная часть аудитории — шесть и более. Поэтому наша задача — помогать пользователям узнавать больше о возможностях и преимуществах сервисов «Яндекса» и наших партнеров, чтобы каждый мог выбрать для себя то, что сделает повседневную жизнь проще и удобнее», — сказал Андрей Гевак, CEO «Яндекс Плюс AdTech».

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Подписчики «Яндекс Плюса» попадают сразу на Фиолетовый уровень и могут использовать для продвижения по уровням все контентные сервисы программы. Им также доступны расширенные подарки и больше кешбэка по карте «Пэй». Ранее копить баллы Плюса и выполнять задания могли только подписчики «Яндекс Плюса». Теперь они доступны всем — к «Своим Плюсам» может присоединиться любой пользователь.

Программа лояльности помогает познакомиться с предложениями «Яндекса» и его партнеров, находить новые сценарии использования сервисов, а также становится инструментом для сервисов-участников, позволяя рассказывать аудитории о новых услугах, продуктах и технологиях, вовлекать ее и повышать лояльность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские S3-хранилища 2025

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще