В «Яндекс недвижимости» появился кешбэк баллами «Плюса» за покупку квартиры в новостройке

В «Яндекс недвижимости» появился кешбэк баллами «Плюса» за покупку квартиры в новостройке. Можно получить не меньше 1% от стоимости жилья. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь подписчики «Яндекс плюса» смогут получить кешбэк баллами за покупку квартиры в новостройке с помощью «Яндекс недвижимости». При покупке жилья у застройщиков, подключенных к программе, пользователям вернется не меньше 1% от окончательной стоимости квартиры. К программе уже подключились 17 застройщиков и более 55 жилых комплекса по всей России. Все баллы будут начислены в течение одного месяца после предоставления документов в чат поддержки сервиса.

Для того, чтобы стать участником программы, нужно активировать начисление баллов на странице ЖК, подключенных к программе и отмеченных знаком Плюса в каталоге «Яндекс недвижимости», оформить покупку жилья у застройщика и прислать необходимые документы в чат поддержки «Яндекса». Активировать баллы можно в течение двух месяцев с даты начала действия программы.

Все баллы будут начислены участникам в течение 30 дней — сразу после проверки документов. Общее количество баллов рассчитывается от итоговой стоимости жилья, указанной в договоре. Например, за покупку двухкомнатной квартиры в июле, средняя стоимость которой в Москве составляет 14,4 млн руб., можно получить не менее 144 тыс. баллов. Баллы можно потратить в сервисах, подключенных к «Плюсу», например, на бронирование отелей, покупку авиа- и ж/д билетов в «Яндекс путешествиях» или на бытовую технику и обустройство жилья на «Яндекс маркете».

«Перед запуском программы мы выяснили, на чем россиянам приходится экономить сразу после покупки квартиры. Опрос показал, что большинство респондентов сокращают расходы на развлечения и отдых. Так, 45,6% экономят на путешествиях. Еще 10,7% приходится экономить на культурном досуге, 7,5% реже посещают рестораны и заказывают доставку из них. А также после приобретения квартиры большинство россиян в первую очередь начинают откладывать средства на ремонт (32%), обустройство и меблировку квартиры (18,1%). Программа поможет вернуть часть средств баллами «Плюса», которые можно потратить на покупку всего самого важного, после приобретения собственного жилья», — сказал Илья Тихомиров, руководитель «Яндекс недвижимости».

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«Новая программа «Яндекс недвижимости» поможет тем, кто только что купил квартиру, продолжать радовать себя. Баллы можно потратить не только на практичные покупки для ремонта на «Яндекс маркете», но и на комфортные поездки на Такси или билеты на концерты и фестивали на «Яндекс афише» — все то, что может привнести в жизнь больше приятных моментов», — сказал Андрей Гевак, руководитель «Яндекс плюса».

Количество начисленных баллов устанавливает застройщик, минимальное составляет сумму, эквивалентную 1% от окончательной стоимости жилья. Партнерами стали застройщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирска, Республики Татарстан, а также из Ростовской, Тюменской и Воронежской областей. Для участия в акции активировать баллы «Плюса» необходимо на сайте «Яндекс недвижимости» до 1 октября 2023 г., а подать договор купли-продажи или договор долевого участия — до 1 ноября 2023 г.