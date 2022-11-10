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«Яндекс плюс» запускает мобильную игру «Плюс сити»

«Яндекс плюс» запустил мобильную игру «Плюс сити» и предложил пользователям построить собственный виртуальный город, наполнив его необычными зданиями, объектами и персонажами, параллельно выполняя различные квесты и играя в мини-игры. Рост города будет приносить пользователям новые возможности в игре и баллы «Плюса», которые можно потратить на поездки в такси, покупки и заказы. Игра уже интегрирована с «Яндекс Go», «Едой», «Лавкой», «Маркетом», «Музыкой», «Кинопоиском» и «Яндекс заправками».

Продвинуться в игре помогут не только квесты, но и реальные действия в сервисах «Яндекса». Например, вырастить уровень города можно, смотря фильмы, слушая треки или заказывая товары на «Маркете». Так активные игроки познакомятся со всеми возможностями подписки «Яндекс плюс» и смогут получать от нее максимум пользы. Помимо квестов в «Плюс сити» доступно несколько увлекательных мини-игр.

Постепенно город будет наполняться и отсылками к поп-культуре. В «Сити» есть объекты, вдохновленные культовыми фильмами, а также объекты, которые порадуют фанатов других фильмов, сериалов и музыкальных групп. А среди персонажей «Плюс сити» появятся свои популярные герои: рэперы, персонажи из фильмов и известные блогеры.

«Плюс сити» уже можно скачать в Google Play, в App Store игра также скоро появится. Чтобы начать строить свой город необязательно быть подписчиками «Плюса». Но только подписчики смогут получать в игре баллы «Плюса» и тратить их в реальном мире и только подписчикам будут доступны игровые преимущества.

«“Яндекс плюс” объединяет городские и развлекательные сервисы “Яндекса”, помогая экономить силы на рутинных задачах и проводить свободное время. Мы сделали “Плюс cити” полноценной мобильной игрой с интересным игровым контентом, который к тому же позволит больше узнать о возможностях подписки и заработать реальные баллы “Плюса”», – сказал Андрей Гевак, руководитель «Яндекс плюса».

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