«Яндекс Плюс» запускает программу «Пятёрка с Плюсом»

Выпускники российских школ, которые закончили обучение в 2021 году с отличными результатами, смогут получить годовую подписку «Яндекс плюс». В программе смогут участвовать выпускники, набравшие от 80 баллов на ЕГЭ по любому школьному предмету.

«11 класс — это стрессовый период: подготовка к ЕГЭ, бессонные ночи, занятия с репетиторами, переживания, связанные с поступлением в университет. Мы хотим поддержать ребят, которые много сил вложили в учёбу и показали отличные результаты в этом году. И подарить им возможность отдохнуть вместе с Яндекс Плюсом. Посмотреть фильмы и сериалы на КиноПоиск HD, послушать музыку и подкасты на Яндекс.Музыке, набраться сил и новых впечатлений перед началом нового этапа в жизни», — комментирует руководитель «Яндекс плюса» Андрей Гевак.

Чтобы получить «Яндекс плюс» и подтвердить свои результаты, выпускникам нужно до 1 сентября ввести свои данные на странице проекта «Пятерка с плюсом». Команда «Яндекса» проверит информацию в официальных источниках и вышлет на почту выпускника письмо об активации «Яндекс плюса» на их аккаунте.