«Яндекс плюс» запустил детскую опцию

«Яндекс плюс» объединил предложения для семей с детьми в отдельную опцию «Детям». Опция дает кешбэк до 40% баллами при покупке билетов на детские мероприятия на «Яндекс афише», позволяет вернуть их без потерь, открывает полный доступ к образовательному приложению «Кубокот» и детским разделам в «Кинопоиске» и «Музыке». В будущем в опцию добавятся предложения от других сервисов «Яндекса».

Стоит детская опция 100 руб. в месяц. В преддверии новогодних праздников родители найдут на «Яндекс афише» раздел с праздничными представлениями, билеты на многие из которых можно купить с повышенным кешбэком. Предложение распространяется на ледовое новогоднее шоу Евгения Плющенко «Снегурочка», мультконцерт «Ну, погоди!», «Новогодний круиз» в Москвариуме и не только.

Уникальность опции заключается в возможности без потерь возвращать билеты на детские мероприятия. Например, при недомогании ребенка родителю будет достаточно обратиться в службу поддержки «Яндекс афиши» до начала представления. Организаторы мероприятий в таких случаях делают возврат только части стоимости или не делают возврат вообще. Но родители, которые подключили опцию «Детям» в «Яндекс плюсе», смогут планировать семейный досуг с максимальным комфортом.

Детская опция также открывает полный доступ к образовательному приложению «Кубокот», включающему в себя более 600 развивающих игр, и к детским разделам (тематическим подборкам и рекомендациям) «Кинопоиска» и «Яндекс музыки». Детские разделы помогут родителям справляться с повседневными делами. Укладывать детей спать, собирать их утром в детский сад, проводить время в долгой дороге можно вместе с подобранными для этих ситуаций подборками мультиков и плейлистами песен, сказок и развивашек. Детский контент при этом будет доступен всем пользователям «Яндекс плюса» через поиск или запрос к «Алисе» вне зависимости от того, подключили ли они новую опцию.

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«Мы запускаем детскую опцию в преддверии Нового года, когда родители начинают активно покупать билеты на праздничные мероприятия. В «Яндекс афише» мы подготовили удобную навигацию по ёлкам, а новая опция позволит купить билеты по очень выгодным условиям. Повышенный кешбэк не просто сразу же окупает детскую опцию, но и позволяет оплатить ее на несколько месяцев вперед, а зачастую еще и заказать на полученные баллы, например, такси до мероприятия», – сказал Андрей Гевак, руководитель «Яндекс плюса».