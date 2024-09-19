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«Яндекс Плюс» расширяет подписку и добавляет оплату частями и накопительный счет с повышенной ставкой

В «Яндекс Плюсе» добавились новые возможности сервиса умных покупок и платежей «Яндекс Пэй». Теперь подписчикам доступны финтех-сервисы компании на выгодных условиях: оплата частями без переплат в любых магазинах, накопительный счет с повышенной ставкой, а также большой выбор категорий повышенного кешбэка по карте «Пэй» и картам других банков. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С сегодняшнего дня подписчики «Плюса» могут не только сплитовать покупки у более чем тысячи партнеров, но и платить картой Сплита на два месяца без переплат где угодно — от небольших повседневных покупок в магазине у дома до более крупных трат. Так, например, пользователи могут купить одежду в любимом магазине с помощью оплаты через NFC на телефоне, а также сплитануть крупные покупки в «Яндекс Маркете».

Подписчики «Плюса» также смогут открыть накопительный счет в «Яндекс Сейве» с повышенной ставкой 20% на первые три месяца. Проценты начисляются ежедневно, а деньги можно пополнять и снимать в любое время — это делает накопительный счёт гибким и удобным инструментом для управления финансами.

Подписчикам также доступен широкий выбор кешбэка — до 50% баллами «Плюса», а также скидки в сервисах «Яндекса» и не только. Получать кешбэк можно за онлайн-оплату картами любых банков через «Яндекс Пэй». Картой «Пэй» можно платить не только онлайн, но и офлайн по NFC или QR-коду в любых магазинах, кафе, заправках и других сервисах, получая кешбэк баллами «Плюса».

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Работает это так: если в сентябре выбрать опцию «Кешбэк 5% в кафе и ресторанах» или «Кешбэк 5% в супермаркетах», то при покупке кофе по пути на работу можно получать 5% от его стоимости баллами Плюса каждый день. Накопленные баллы можно потратить по своему усмотрению: например, заказать продукты на неделю из «Яндекс Лавки», ужин для всей семьи в любимом ресторане из «Яндекс Еды», купить подарок на день рождения близким в «Яндекс Маркете».

«Подписка "Яндекс Плюс" — это не только доступ к разнообразному развлекательному контенту, но и заметная выгода для наших подписчиков в виде баллов "Плюса". С момента их появления несколько лет назад программа лояльности значительно расширилась. Только за последний год наши пользователи накопили более 21 млрд баллов кешбэка. Сегодня мы идем дальше, объединяя выгоду и развлечения в одной подписке, предоставляя подписчикам ещё более выгодные финтех-сценарии за счет "Яндекс Пэй"», — говорит руководитель «Яндекс Плюса» Андрей Гевак.

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