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Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок

X5 Group и «Яндекс» запускают совместное продвижение и продажу подписок. Теперь клиентам будет доступен комплект подписок «Яндекс плюс» и «Пакет» от Х5 за 399 руб. в месяц с набором опций. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Партнеры договорились о совместном развитии комплекта подписок в пилотном режиме. На период партнерства в «Яндекс плюсе» будет эксклюзивно размещена подписка от Х5 «Пакет», которая дает кешбэк 5% в «Пятерочке» и «Перекрестке». Одновременно в данной подписке «Пакет» будут эксклюзивно представлены предложения экосистемы «Яндекса»: «Кинопоиск», «Музыка», а также накопление и начисление баллов в транзакционных сервисах, таких как «Маркет», GO, «Еда» и др. Подписка уже доступна к подключению через «Яндекс плюс», также ее можно будет купить на сайте x5paket.ru.

«Сегодня мы запускаем продукт, закрывающий все основные покупательские потребности, а наши клиенты получают единый доступ сразу к двум подпискам крупнейших компаний рынка. В одном пакете мы предоставляем преимущества технологического лидера и крупнейшего продуктового ритейлера. Это хороший пример совместной работы, в которой выигрывают и клиенты, и компании. Х5 это позволит еще быстрее набрать участников в свою систему подписки, повысить вовлеченность и частоту использования. Для клиента комплект подписок станет возможностью грамотно экономить и получать дополнительные баллы на повседневных тратах – от похода в магазин до заправки, от просмотра кино до заказа онлайн-доставки», – сказал Антон Мироненков, управляющий директор «Х5 технологии».

«Мы продолжаем расширять возможности “Яндекс плюса” разнообразными опциями, чтобы каждый подписчик мог получить максимальную выгоду от сервиса. В сентябре мы запустили совместную опцию с S7, которая понравится активным путешественникам, а сейчас обратились к потребностям другой, более многочисленной аудитории. Наше новое предложение, разработанное совместно с ведущей продуктовой розничной компанией в России сделает сервис “Яндекс плюс” еще более функциональным и ценным для пользователей», – отметил Андрей Гевак, руководитель «Яндекс плюса».

Пользователям подписки будет доступен полный набор преимуществ «Яндекс плюс», в том числе контент «Кинопоиска» и «Яндекс музыки», кешбэк баллами 10% за поездки в такси на тарифах «Комфорт» и выше до 5% кешбэка баллами в «Яндекс еда» и «Яндекс маркет» и др. Также подписчики смогут платить за покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке» баллами программы лояльности Х5 а не рублями, и при этом копить в 10 раз больше баллов по сравнению с традиционными программами лояльности. «Пакет» позволяет получить кешбэк 5% баллами Х5 с каждой покупки в магазинах сетей группы, 5% кешбэка баллами при заказе от 600 рублей в «Много лосося», три бесплатных экспресс-доставки каждый месяц из «Пятерочки» и «Перекрестка», кешбэк 50% на кофе и до 20% на свежую выпечку, весовую готовую еду в магазинах группы и ряд других опций. Для удобного управления подпиской и отслеживания своих расходов за месяц пользователям «Пакета» будет доступен личный кабинет.

Данные клиентов «Пакет» и «Яндекс плюса» при этом будут храниться и защищаться независимо друг от друга, обмен данными не предполагается. Для подключения подписок необходимо зайти на сайты сервиса, зарегистрироваться или авторизоваться в системе с помощью Х5 ID или «Яндекс паспорт» и оплатить сервис. Дополнительных карт, QR-кодов или купонов не понадобится – подписка связывается с программой лояльности и видит ранее накопленные баллы или оформленные ранее услуги. Новым клиентам будет предложено зарегистрироваться в системе.

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X5 Retail Group N.V. – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и «Много лосося». На 30 июня 2022 г. под управлением компании находилось 19 779 магазинов.

«Яндекс плюс» — это контентные сервисы в одной подписке. С «Плюсом» можно смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске», слушать музыку, подкасты и аудиокниги на «Яндекс музыке», копить и тратить баллы на поездки, покупки и развлечения в сервисах «Яндекса». На «Плюс» подписано более 13 млн человек.

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