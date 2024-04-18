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«Яндекс Путешествия» предложили решение, которое поможет сделать отпуск беззаботным

В современном мире технологии позволяют быть на связи круглосуточно, и не всегда удается полностью отключиться от бизнес-задач во время отдыха. Отпускная аватарка — это изображение, которое сообщает окружающим, что пользователь находятся в отпуске до определенной даты, и его лучше не беспокоить.

Для того, чтобы быстро создать специальное изображение для своих профилей в социальных сетях и мессенджерах, «Яндекс Путешествия» запустили «Лабораторию отпускных аватарок». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Это бот в Telegram, который сгенерирует аватарку за несколько шагов: необходимо подписаться на Telegram-канал «Яндекс Путешествий» и выбрать аватарку со своим фото или уже готовые варианты с забавными животными или персонажами.

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Яндекс Путешествия
«Яндекс Путешествия» предложили решение, которое поможет сделать отпуск беззаботным

Для варианта с фото прописана инструкция, после выбора подходящего фото бот удаляет фон и накладывает красочные шаблоны. В конце бот отдает три фотографии, которые можно скачать и установить себе на аватарку.

Если пользователь поделится ботом с друзьями, и они пройдут по ссылке, «Яндекс Путешествия» подарят скидку до 20% на бронирование отеля в мобильном приложении.

Сергей Голицын, T1
Цифровизация

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«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.

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