Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Путешествия» предложат скидки тем, кто путешествует по работе

В «Яндекс Путешествиях» появились корпоративные тарифы. Теперь те, кто совершает деловые поездки, смогут бронировать отели и апартаменты со скидкой, а гостиничный бизнес получит возможность привлечь новый сегмент аудитории — бизнес-туристов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Размер скидки для деловых путешественников определяют сами отельеры и арендодатели. В среднем он составляет 8–10%. По прогнозам «Яндекс Путешествий», гостиницы и апартаменты при наличии корпоративного тарифа могут увеличить объем бронирований до 20%.

«Бизнес-туристы возвращаются в отели и апартаменты чаще, чем обычные путешественники, и охотнее рекомендуют понравившиеся места коллегам и партнерам. Корпоративные тарифы помогут отельерам и арендодателям привлечь больше таких гостей и увеличить загрузку во время низкого сезона. Наши преимущества для деловых путешественников — широкий выбор объектов размещения, привычный интерфейс и выгодные предложения. В этом уже убедились участники нашего пилотного запуска — тысячи сотрудников ведущих российских компаний из банковского сектора, ритейла, телекома и ИТ», — сказал руководитель B2B-направления «Яндекс Путешествий» Руслан Закирьянов.

Опрос отельеров, который «Яндекс Путешествия» провели в январе 2025 г., показывает, что по работе путешествует каждый пятый приезжающий. Командированные останавливаются в двух третях гостиниц, представленных на сервисе. 71% опрошенных отельеров отмечает, что бизнес-туристы возвращаются в объект размещения, когда снова приезжают в город по работе, 77% замечали, что путешественники возвращаются и с целью отдыха. 28% респондентов уверены, что бизнес-туристы реже отменяют брони, а 43% указывают, что они заказывают дополнительные услуги.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Компании, которая хочет воспользоваться преимуществами корпоративного тарифа, нужно зарегистрировать организацию в «Яндекс ID» и добавить сотрудников. После этого им откроется доступ к предложениям со скидкой — с пометкой «Корпоративный». Вскоре «Яндекс Путешествия» запустят отдельный кабинет для организаций. Гостиницы и апартаменты могут настроить корпоративный тариф через «Экстранет» — платформу для отельеров и арендодателей.

Предложения отелей и апартаментов по корпоративным тарифам также будут доступны компаниям, которые используют сервис «Яндекс Командировки». Он входит в платформу «Яндекс Go для бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще