Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Путешествия» отдадут приоритет отзывам постояльцев с подтверждённым бронированием

«Яндекс Путешествия» обновили механику отображения отзывов на отели и апартаменты. Теперь пользователи будут в первую очередь видеть мнения тех, кто точно там побывал — то есть забронировал проживание на «Путешествиях» и совершил поездку. Такие отзывы получат пометку «Наш гость». Другим путешественникам пометка поможет понять, что отзыв гарантированно основан на личном опыте.

Отзывов с пометкой «Наш гость» на платформе уже более 80 тыс. Наряду с ними на сервисе отображаются отзывы из «Яндекс Карт» — и те, и другие проходят предварительную модерацию. При желании пользователи «Яндекс Путешествий» могут изменить порядок отображения оценок и отсортировать их по популярности, дате написания или оценке.

«Отзывы — один из ключевых факторов при выборе отелей или квартир для краткосрочной аренды. В них путешественники делятся личным опытом и рассказывают об отеле или апартаментах то, чего нет в стандартном описании — например, как персонал справляется с нестандартными ситуациями. Эти детали часто влияют на выбор пользователей не меньше, чем общая оценка. Отельерам и владельцам апартаментов отзывы помогают получать обратную связь и привлекать новую аудиторию», — сказал Евгений Абрамзон, руководитель «Яндекс Путешествий».

В среднем у объектов размещения в «Яндекс Путешествиях» бывает несколько сотен отзывов, а у крупных отелей и гостиничных сетей — до нескольких тысяч.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Госпочта целой страны спустя сотни лет работы прекратит доставку писем, уничтожит почтовые ящики и уволит треть штата. Всему виной цифровизация

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Россиянам заблокировали 2,5 миллиарда в американской криптовалюте

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще