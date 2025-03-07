«Яндекс Путешествия» отдадут приоритет отзывам постояльцев с подтверждённым бронированием

«Яндекс Путешествия» обновили механику отображения отзывов на отели и апартаменты. Теперь пользователи будут в первую очередь видеть мнения тех, кто точно там побывал — то есть забронировал проживание на «Путешествиях» и совершил поездку. Такие отзывы получат пометку «Наш гость». Другим путешественникам пометка поможет понять, что отзыв гарантированно основан на личном опыте.

Отзывов с пометкой «Наш гость» на платформе уже более 80 тыс. Наряду с ними на сервисе отображаются отзывы из «Яндекс Карт» — и те, и другие проходят предварительную модерацию. При желании пользователи «Яндекс Путешествий» могут изменить порядок отображения оценок и отсортировать их по популярности, дате написания или оценке.

«Отзывы — один из ключевых факторов при выборе отелей или квартир для краткосрочной аренды. В них путешественники делятся личным опытом и рассказывают об отеле или апартаментах то, чего нет в стандартном описании — например, как персонал справляется с нестандартными ситуациями. Эти детали часто влияют на выбор пользователей не меньше, чем общая оценка. Отельерам и владельцам апартаментов отзывы помогают получать обратную связь и привлекать новую аудиторию», — сказал Евгений Абрамзон, руководитель «Яндекс Путешествий».

В среднем у объектов размещения в «Яндекс Путешествиях» бывает несколько сотен отзывов, а у крупных отелей и гостиничных сетей — до нескольких тысяч.