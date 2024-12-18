Абрамзон Евгений
Абрамзон Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 9
|ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Капаев Дмитрий 1 1
|Максишко Данила 1 1
|Заболотный Даниил 3 1
|Новиков Петр 2 1
|Марчева Ирина 4 1
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