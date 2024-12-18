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Абрамзон Евгений



18.12.2024 «Яндекс Путешествия» запустили приложение для отельеров и арендодателей 1
14.11.2024 «Яндекс Путешествия»: арендодатели из крупных городов смогут напрямую подключиться к сервису 1
05.08.2024 «Яндекс Путешествия» соберут цифры и факты о прошедших поездках 1
04.04.2024 Новые карты в «Яндекс Путешествиях» помогут выбрать отель и покажут подробности о городе 1
31.01.2024 «Яндекс Путешествия» запустили первую умную камеру для путешественников 1
20.11.2023 «Яндекс путешествия» запускают возможность бронирования отелей с отложенным платежом 1
03.10.2023 «Яндекс путешествия» запустили продажу ж/д билетов в мобильном приложении 1
27.09.2023 «Яндекс путешествия» запускают программу лояльности 1
28.02.2023 «Яндекс путешествия» запустили приложение для бронирования отелей с кешбэком и поиска авиабилетов 1
13.08.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запустила школу для ИТ-продуктологов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Абрамзон Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 9
ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
Бронирование - Booking 576 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 8
Apple iOS 7809 4
Google Android 13994 4
Яндекс.Плюс 191 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
РЖД Сапсан 24 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 1
Капаев Дмитрий 1 1
Максишко Данила 1 1
Заболотный Даниил 3 1
Новиков Петр 2 1
Марчева Ирина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Таиланд - Королевство 816 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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