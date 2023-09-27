«Яндекс путешествия» запускают программу лояльности

«Яндекс путешествия» запустили программу лояльности с кешбэком до 20% за бронирование отелей. Чем больше отелей пользователь бронирует, тем большую выгоду получает. Кешбэк начисляется в виде баллов Яндекс плюса», которые можно потратить на будущие поездки или в других сервисах «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В программе предусмотрено четыре уровня: те, кто только начал пользоваться сервисом, будут получать до 5% кешбэка, а активные клиенты «Путешествий» — до 20%.

Все пользователи сервиса уже получили свой уровень из расчета количества броней за последние два года. Посмотреть текущий уровень можно в профиле — на сайте или в приложении. Там же подскажут, сколько еще нужно забронировать отелей, чтобы повысить свой уровень в программе и получать больше кешбэка.

«Яндекс путешествия» запускают программу лояльности

На старте при определении уровня клиента в программе лояльности сервис учитывает историю бронирований за два календарных года. Текущий уровень можно посмотреть в профиле — на сайте или в приложении. Там же подскажут, сколько броней осталось сделать, чтобы перейти на следующий уровень и получать больше кешбэка.

Например: в 2022 г. у пользователя было 16 бронирований отелей, а в 2023 г. — всего восемь. Но «Яндекс путешествия» учитывают не только последний год, а лучший из последних двух, поэтому его уровень — четвертый. Это значит, что до конца 2023 г. пользователь будет получать до 20% баллами «Плюса» при бронировании отелей на «Яндекс путешествиях». Чтобы получить четвертый уровень в следующем году, ему нужно будет до конца 2023 г. сделать еще как минимум две брони.

«Наша программа лояльности делает бронирование отелей выгодным и для тех, кто редко путешествует, и для тех, кто часто куда-то ездит. Нам удалось удвоить максимальный размер кешбэка до 20%, и он доступен при бронировании любого из сотен тысяч отелей в России и других странах, — сказал директор по продукту «Яндекс путешествий» Евгений Абрамзон. — Мы планируем развивать программу, добавляя скидки, призы и специальные предложения от отелей-партнеров, например бесплатные завтраки или повышение класса номера без доплаты».

Сервис начисляет кешбэк только тем, у кого есть подписка «Яндекс плюс». Кешбэк баллами «Плюса» будет начислен в течение пять дней после выезда из отеля. Один балл — это один рубль, а максимальный кешбэк за заказ составляет 3000 баллов.

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«Яндекс путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Каждый месяц сервисом «Яндекс путешествия» пользуются более 20 млн человек.