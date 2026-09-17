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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201331
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Новиков Петр

СОБЫТИЯ


17.09.2026 MWS AI выпустила песочницу и конструктор интерфейсов для ИИ-агентов 1
14.10.2021 Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса 1
13.08.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запустила школу для ИТ-продуктологов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Новиков Петр и организации, системы, технологии, персоны:

KPMG 279 1
ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2985 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6300 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4654 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 740 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8351 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5333 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 1
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3579 1
Apple - App Store 3139 1
Марчева Ирина 4 1
Абрамзон Евгений 13 1
Заболотный Даниил 3 1
Максишко Данила 1 1
Капаев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6239 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 427 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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