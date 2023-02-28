«Яндекс путешествия» запустили приложение для бронирования отелей с кешбэком и поиска авиабилетов

У «Яндекс путешествий» появилось мобильное приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру. Сейчас в нем доступно более миллиона отельных номеров с реальными фотографиями и отзывами пользователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний.

Приложение предлагает выгодные цены на отели и обеспечивает круглосуточную поддержку пользователей в чате. Для подписчиков «Яндекс плюса» действует кешбэк за бронирование — до 10% от общей стоимости заказа, который можно потратить на будущие путешествия или в других сервисах «Яндекса».

Найти подходящий отель помогут удобные фильтры — например, поиск по карте и выбор жилья с бесплатной отменой бронирования. Во вкладке «Поездки» собрана вся информация о путешествии, прогноз «Погоды» на нужные даты и рекомендации интересных мероприятий из «Яндекс афиши».

«“Яндекс” всегда старался дать пользователям лучшие сервисы для жизни. Сейчас потребность в надежном инструменте для бронирования отелей выросла как никогда: только в 2022 г. число таких заказов у нас напрямую выросло в 10 раз, — сказал Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс путешествий». — Поэтому мы запустили удобное приложение с кешбэком баллами “Яндекс плюса” за оплату гостиниц. В нем также можно найти дешевые авиабилеты. Уверены, что поддержим традицию “Яндекса” решать проблемы пользователя удобными технологичными сервисами».

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Для тех, кто пока не выбрал место отдыха, «Путешествия» готовы дать совет. Достаточно сделать селфи: приложение оценит уровень усталости и предложит, куда лучше отправиться. Например, рекомендует погреться неделю на пляжах Дубая, чтобы восстановить силы, или погулять на выходных по музеям Санкт-Петербурга тем, кто полон сил и энергии. Функция пока доступна только для смартфонов на Android, в ближайшее время будет также доступна для iOS.

Приложение бесплатное и доступно для смартфонов на iOS и Android.