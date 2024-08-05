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«Яндекс Путешествия» соберут цифры и факты о прошедших поездках

В приложении «Яндекс Путешествия» появился раздел «Итоги поездки». В нём — карточки с интересной статистикой о поездках пользователя, например об отпуске на море или выходных за городом. «Итоги» помогают надолго сохранить воспоминания о путешествиях — просмотрев карточки, можно ещё раз прокрутить в памяти самые яркие моменты.

Карточки напомнят пользователю, сколько шагов он сделал в поездке — всего и в среднем за день, какая стояла погода, сколько достопримечательностей он осмотрел, сколько снимков сделал, во сколько ложился спать, как далеко уехал от дома. При желании карточки можно оформить по-своему, поставив на фон один из снимков из поездки, и поделиться ими с близкими.

«Нам свойственно подводить итоги — года, лета или чего-то ещё. Это помогает отмечать важные моменты и хранить их в памяти. Путешествия всегда наполнены эмоциями, о них приятно вспоминать и делиться этими воспоминаниями с близкими. Чтобы нашим пользователям было проще вернуться к ярким моментам отдыха, мы разработали новый, технологичный формат подведения итогов», — сказал Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс Путешествий».

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Данные для карточек поступают из двух источников. Первый источник — сервисы «Яндекса»: они предоставляют сведения о погоде и посещённых пользователем местах. Иногда в них могут быть неточности — скажем, на самом деле пользователь не обедал в кафе, а был в музее рядом. Второй источник — системные службы iOS и Android. От них — информация о количестве шагов, сне и сделанных фото. Доступ к данным системных служб приложение Путешествий получит, только если такое разрешение даст пользователь. Любую карточку в разделе «Итоги» можно удалить, а если функция подведения итогов не нужна, её легко отключить.

«Итоги поездки» доступны только при бронировании отелей и апартаментов на две ночи и больше. Карточки про поездку появятся в приложении через пару дней после её завершения. Чтобы начать собирать факты, нужно обновить приложение «Яндекс Путешествий» для iOS или Android до последней версии.

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