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На «Яндекс Путешествиях» появились новые инструменты для продвижения отелей и квартир

На «Яндекс Путешествиях» появились новые инструменты для продвижения отелей и квартир: «Раннее бронирование», «Горящее предложение», «Сезонные промоакции». Эти инструменты помогут отельерам и арендодателям привлечь больше гостей и увеличить загрузку объектов в преддверии высокого туристического сезона. Подключить и настроить их можно в личном кабинете «Экстранета» «Яндекс Путешествий». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Раннее бронирование

Инструмент «Раннее бронирование» позволяет объектам размещения настроить скидку для пользователей, которые бронируют проживание заранее. Отельеры могут выбрать размер скидки (начиная от 5%), категории номеров и тарифы, на которые распространяется предложение, минимальное время до заезда (не менее 14 дней) и период проживания, когда действует скидка. Можно настроить неограниченное количество разных условий: к примеру, на летний период давать скидку по раннему бронированию только при заказе за 60 дней до заезда, а на время осеннего сезона, когда заканчивается период отпусков и поток туристов снижается – за 15 дней.

Дополнительная скидка поможет привлекать путешественников на более ранних этапах и планировать загрузку объекта размещения заранее, до начала высокого сезона. Сейчас почти треть бронирований (33%) на «Яндекс Путешествиях» совершается более чем как минимум за месяц до заселения — или раньше. Например, в 2025 г. число ранних бронирований на майские праздники, сделанных до конца марта, на 57% больше, чем в 2024 г.

Горящее предложение

Инструмент действует аналогичным образом: он позволяет объектам предоставлять скидку путешественникам, которые ищут и бронируют проживание не позднее, чем за 7 дней до заезда (или за меньший срок по выбору отельеров). Гостиницы и квартиры могут настроить все те же параметры, как и для «Раннего бронирования».

«Горящее предложение» поможет допродать нераспроданные номеров и дозагрузить гостиницы и апартаменты в случае отмен в последний момент. Также гостиницы и апартаменты могут усилить мотивацию пользователей отправиться в спонтанную поездку. Обычно около половины пользователей (47%) «Яндекс Путешествий» принимают решение о поездке импульсивно — бронируют отель за неделю до заезда или еще позже. Число таких пользователей увеличивается в летний период.

Сезонные промоакции

У отельеров и арендодателей также появляется возможность подключиться к промо-кампаниям, которые регулярно проводят «Яндекс Путешествия». Как правило, они посвящены сезонному туризму, событиям или праздникам. К примеру, недавно завершились промоакция «Горы впечатлений» с подборкой объектов размещения на горнолыжных курортах и «Устроили вам праздники» с идеями, где провести выходные в феврале и марте.

Такие промо-кампании включают подборку отелей и квартир, варианты проведения досуга и выгодные предложения — а также имеют обширную маркетинговую поддержку в соцсетях и других каналах «Яндекс Путешествий».

Теперь подключиться к сезонным промо-кампаниям отельеры и арендодатели смогут самостоятельно. Актуальные кампании будут появляться в «Экстранете». У каждой промо-акции будут определенные условия — к примеру, размер скидки, которую нужно установить, и период действия.

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