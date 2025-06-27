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«Яндекс Путешествия» подскажут любителям музыки повод для поездки

В приложении «Яндекс Путешествий» появился раздел «Повод для поездки» с подборкой музыкальных событий в России и не только. Теперь отправиться на мероприятие в другой город станет проще — информация о концертах и фестивалях, вариантах размещения и билетах собрана в одном месте. Так пользователи сервиса не пропустят выступление любимого артиста, а у тех, кто давно планирует куда-нибудь выбраться, появится еще одна причина совершить поездку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Повод для поездки» можно найти прямо на главном экране приложения «Путешествий». В разделе собраны предстоящие концерты популярных исполнителей и музыкальные фестивали, которые пройдут в России, Армении и Казахстане — информацию о них предоставляет «Яндекс Афиша».

На странице мероприятия «Путешествия» предложат выбрать подходящие отели и апартаменты в нужной локации, билеты на поезд или самолет, а также подборки статей о городе и идеи прогулок. Билет на сам концерт или фестиваль можно купить здесь же — по ссылке откроется страница события на «Яндекс Афише». ​​Чтобы новый раздел появился, нужно обновить приложение «Путешествий» на iOS или Android до последней версии.

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