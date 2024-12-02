«Яндекс Путешествия»: спрос на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза

Возможность работать удаленно позволяет многим людям провести зиму в теплых регионах, не прерывая профессиональную деятельность. Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные о поиске и бронировании авиабилетов, чтобы выяснить, куда россияне отправляются на зимовку в этом году. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Учитывались поездки длительностью более трех недель с перелетами в обе стороны с декабря 2024 по февраль 2025 гг. и аналогичные периоды прошлых лет.

По сравнению с 2023 г. значительно вырос спрос на длительные путешествия в Китай — в четыре раза. Такой рост может быть связан с увеличением количества прямых рейсов по этому маршруту из российских регионов. Китайским городом с самым значительным ростом спроса оказался Пекин (рост в два с половиной раза). В столицу страны путешественники едут в среднем на месяц, а бронируют билеты за три с половиной месяца до вылета.

В целом в 2024 г. страны дальнего зарубежья стали еще более востребованными для продолжительных поездок. В сезон 2024-2025 более 64% путешественников выбрали именно это направление, в то время как в 2023 г. их доля составляла 50%, а в 2022 г. – только 42%. Доля поездок в страны ближнего зарубежья сократилась с 23% в 2022-2023 гг. до 16% в сезоне 2023-2024, а в этом году составила всего 8%. Доля зимовок в регионах России также сокращается, две последние зимы она оставалась на уровне 34-35%, этой зимой она составляет около 28%.

Помимо Китая, также наблюдается значительный рост спроса на поездки в страны Юго-Восточной Азии: во Вьетнам (в три раза), на Филиппины (в два с половиной раза), в Таиланд (в два раза) и в Индонезию (в два раза). Число поездок в эту часть света сохраняет положительную динамику год к году. Среди конкретных городов и провинций, где наблюдается значительный рост спроса, лидируют тайские направления. Так, спрос на зимовки в Самуи вырос в девять раз по сравнению с прошлой зимой, на Пхукете – в два раза, в Бангкоке – в полтора раза. В Таиланде туристы планируют провести в среднем 31 день, а бронировать авиабилеты начинают за четыре месяца до перелета. Туристы стали чаще отправляться и в регионы Вьетнама, спрос на зимовки в Хошимине вырос в четыре с половиной, средняя длина поездки – 26 дней, планирование поездки начинается за четыре месяца. В столицу страны Ханой спрос в этом году вырос в два раза. В среднем поездка сюда длится 41 день, а покупают билеты путешественники за три с половиной месяца.

Также среди стран Востока в лидерах по росту спроса оказались Объединенные Арабские Эмираты, спрос на зимовки здесь вырос в два раза. Путешественники стали чаще совершать продолжительные поездки в Дубай, интерес увеличился в полтора раза. Популярность направления растет за счет большого количества прямых рейсов, безвизового режима для жителей России, а также туда отправляются за развитой инфраструктурой и широкими возможностями для отдыха и шоппинга.

Несмотря на сокращение общей доли длительных поездок в страны ближнего зарубежья, продолжает расти спрос на поездки в отдельные направления: в Азербайджан (спрос вырос в два с половиной раза), в Армению (в два раза) и в Узбекистан (в полтора раза). Среди конкретных городов в близлежащих странах больше всего вырос интерес к зимовкам в Ташкенте (рост в три раза). В столице Узбекистана средняя длина поездки составляет месяц, а горизонт планирования – чуть больше двух месяцев.

Впервые в топ направлений с ростом спроса попала Австралия. Интерес к длительным поездкам увеличился в три раза. Среди конкретных городов вырос спрос на длительное пребывание в Сиднее (рост в четыре с половиной раза). Сюда путешественники отправляются в среднем на 32 дня, а средний горизонт бронирования составляет три месяца.

В топ-5 самых популярных стран для зимовок, куда отмечается наибольшее количество поездок, вошли Таиланд (средняя цена авиабилетов в две стороны – 79300 руб., средняя длина поездки – 31 день), Вьетнам (73000 руб., 31 день), Индонезия (126100 руб., 30 дней), Узбекистан (30500 руб., 30 дней), Шри-Ланка (78150 руб., 30 дней).