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Вьетнам Хошимин

СОБЫТИЯ


10.09.2026 СПбГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Вьетнамским национальным университетом города Хошимин 1
02.12.2024 «Яндекс Путешествия»: спрос на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза 1
11.09.2024 «Софтлайн» начал повторную международную экспансию 1
06.09.2024 ГК Softline открыла представительство во Вьетнаме 1
18.06.2024 Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама 2
02.03.2022 Администрация Хошимина перешла на ВКС Videomost 1
02.11.2020 Хакеры научились атаковать ПК через систему обработки ошибок Windows 1
18.03.2020 ABB опубликовала отчет по развитию за 2019 год 1
30.07.2018 Глава «крупнейшей» майнинговой компании сбежал с $35 млн и оборудованием 1
14.11.2017 Вьетнамский мобильный оператор внедрит решение Jet Toolbar компании «Инфосистемы Джет» 1
09.11.2017 Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу 1
23.09.2016 Российский разработчик VideoMost открыл офис во Вьетнаме 4
10.05.2016 Департамент информации и коммуникаций Хошимина во Вьетнаме внедрил VideoMost 2
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
07.10.2015 Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista 1
14.01.2015 Beeline в Узбекистане возглавит Владимир Петров 1
08.08.2012 Softline открыла центр технологий и техподдержки в Камбодже 1
09.01.2012 Вьетнамца избавили от опухоли в 90 килограмм 1
13.11.2010 IBM направит $50 млн на создание 100 разумных городов по всему миру 1
01.11.2010 Intel открыл завод во Вьетнаме 1
20.07.2009 «ВымпелКом» запустил услуги мобильной связи во Вьетнаме 1
01.06.2007 Что можно и что нельзя снимать в разных странах 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Вьетнам и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3782 3
VideoMost - ВидеоМост 285 3
Spirit DSP - Спирит Корп 482 3
Intel Corporation 12858 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 2
Gtel 25 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 147 1
Modern Tech 1 1
NetWire 4 1
Malwarebytes Labs 41 1
МТС - Комстар ОТС Украина 14 1
МТС - Примтелефон 47 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 1
Veon - Vimpelcom Lao 1 1
Sky Mavis 3 1
Samsung Electronics 11121 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1703 1
Microsoft Corporation 25841 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 1
Meta Platforms - Facebook 4629 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Check Point Software Technologies 834 1
Fortinet 457 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 826 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
AT&T Inc 1726 1
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 1
Cloudflare 174 1
Palo Alto Networks 214 1
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 1
Sky Mining 1 1
Google LLC 12761 1
SoftwareONE Group 108 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 14 1
Havas 10 1
Chevrolet 42 1
Тетис Кэпитал - Tethys 32 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 94 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Газпром ПАО 1497 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Volvo Cars 262 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Ford 436 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 461 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 4
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4918 1
CactusTorch 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 108 1
SITA WorldTracer 5 1
IBM I2 - IBM Smarter Cities 12 1
БПЦ - TPBank 1 1
Google Android 15325 1
Apple iOS 8627 1
Microsoft Windows 16968 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 650 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 187 1
ABB Ability 25 1
Statista 267 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 117 1
Рожков Александр 21 2
Кравченко Александр 18 1
Кропачев Николай 5 1
Петров Владимир 18 1
Фоминская Елена 6 1
Ракишева Алия 5 1
Баева Светлана 3 1
Нараян Раджан 5 1
McKinnon William - Маккиннон Уильям 3 1
Ярикова Виктория 2 1
Сторожев Петр 1 1
Путин Владимир 3465 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Матвиенко Валентина 117 1
Свириденко Андрей 99 1
Воробьев Александр 42 1
Лазарев Дмитрий 6 1
Боровиков Игорь 137 1
Немшич Борис 23 1
Rosengren Bjorn - Розенгрен Бьорн 4 1
Voser Peter - Возер Питер 3 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1150 21
Россия - РФ - Российская федерация 167662 10
Вьетнам - Ханой 54 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 4
Азия - Азиатский регион 5944 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 4
Азия Восточная 191 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 3
Индия - Bharat 5895 3
Малайзия 927 3
Таиланд - Королевство 936 3
Китай - Пекин - Beijing 1106 3
Таиланд - Бангкок 89 2
Вьетнам - Дананг 4 2
Таиланд - Пхукет 16 2
Европа 25012 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1270 2
Южная Корея - Республика 7085 2
Япония 13837 2
Сингапур - Республика 1959 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1829 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 464 2
Нидерланды - Амстердам 631 2
Китай - Тайвань 4283 2
Индонезия - Республика 1069 2
Узбекистан - Республика 2028 2
Филиппины - Республика 601 2
Южная Корея - Сеул 376 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 291 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 2
США - Мэриленд 299 1
Испания - Андалусия - Малага 14 1
Румыния - Бухарест 55 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8895 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2851 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1749 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3327 1
Сон - Somnus 493 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1147 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3213 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1711 1
Информатика - computer science - informatique 1207 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2177 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6121 1
Известия ИД 780 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Corporate Knights (CK) 3 1
EcoVadis 4 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 19 1
ĐHQGHN - Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU - Vietnam National University - Вьетнамский национальный университет в Ханое 2 1
VNU-HCM, VNUHCM - Vietnam National University Ho Chi Minh City - Вьетнамский национальный университет города Хошимин 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 657 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
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