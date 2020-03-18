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ABB опубликовала отчет по развитию за 2019 год

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

ABB опубликовала отчет по устойчивому развитию за 2019 год. В нем собрана информация об основных показателях эффективности компании в области новейших технологий, социально ответственной деятельности и социально ответственных отношений. В прошлом году ABB достигла или превысила более половины целевых показателей по устойчивому развитию ранее запланированного срока.

«Деятельность ABB направлена на развитие общества. Это означает, что наши заказчики получают более безопасные, экологически чистые, надежные и менее ресурсоемкие решения. Кроме того, мы осознаем, что наша работа связана с большой ответственностью, — сказал председатель Совета директоров ABB Питер Возер. — Меня радует то, что мы уже достигли многих поставленных целей и приближаемся к выполнению большинства оставшихся задач. Стоит добавить, что исполнительный директор ABB Бьорн Розенгрен планирует объявить о новых перспективных целях во второй половине этого года».

Недавно компания ABB получила престижную награду — платиновую медаль EcoVadis 2020 за корпоративную социальную ответственность (КСО). Это значит, что ABB относится к 1% компаний с наивысшим уровнем КСО. Кроме того, в течение года компания была включена в индексы устойчивого развития различных организаций, в том числе в серию индексов FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence и Corporate Knights Global 100 Index. Компания также попала в список «100 самых устойчивых корпораций мира» по версии журнала Corporate Knights.

В 2019 году 57% от всех доходов компании ABB принесли экоэффективные решения для создания умных городов, промышленных и транспортных систем без пагубного влияния на климат и сохранения невозобновляемых природных ресурсов. К концу 2020 года планируется увеличить этот показатель до 60%. В портфолио компании входят цифровые решения в сферах строительства, инфраструктуры, чистой энергии, систем передвижения и энергоэффективности. Потенциальный объем целевого рынка для этих решений составляет $5 трлн.

Например, расположенная в Хошимине (Вьетнам) компания SAWACO, занимающаяся опреснением воды, использовала систему диспетчерского управления и сбора информации (SCADA) цифровой среды ABB Ability Symphony Plus, чтобы сократить утечку воды с 30% до 10%. Система ABB Ability Digital Powertrain позволяет оптимизировать управление предприятием с помощью цифровизации, в то время как робототехнические решения и автоматизация предприятия повышают производительность завода и помогают сократить выбросы вредных веществ и потребление энергии. Другие примеры можно найти в отчете.

ABB является генеральным партнером чемпионата ABB FIA Formula E — первых международных электромобильных гонок в мире, проводимых под эгидой международной автомобильной федерации — и тем самым демонстрирует свое стремление к устойчивому развитию. Этот чемпионат — не просто гонки. Основная его цель — ускорить разработки и внедрение интеллектуальных решений для электротранспорта и внести вклад в создание устойчивого будущего.

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