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Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других россиян выбирают для жизни и отдыха Сочи — исследование «Яндекс Аренды» и «Яндекс Путешествий»

Сервисы «Яндекс Аренда» и «Яндекс Путешествия» проанализировали спрос на долгосрочную аренду и летний отдых в Сочи, а также рассказали, во сколько обойдется длительное проживание рядом с морем и средняя стоимость бронирования поездки в город-курорт в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным «Яндекс Аренды», долгосрочную аренду в Сочи в 2025 г. рассматривают не только сами жители фактического региона — Краснодарского края (41,9%). Значительная доля просмотров объявлений о сдаче жилья в Сочи приходится на арендаторов из Московского региона (20,4%), Санкт-Петербурга и Ленобласти (5,1%), Орловской (2,4%), Свердловской (2,2%), Ростовской (1,9%) и Новосибирской (1,5%) областей.

При этом интерес к долгосрочной аренде в Сочи растет. В мае 2025 г. количество просмотров объявлений о сдаче увеличилось на 5,1% за месяц и на 13,1% с начала года.

«Для переезда Сочи часто рассматривают люди с удаленным форматом занятости: ИT-специалисты, представители креативных индустрий, фрилансеры, а также те, кто планирует построить карьеру в туристической отрасли. Рынок труда в городе объемный и диверсифицированный. Согласно открытым данным, в Сочи представлено сотни тысяч вакансий. Также здесь находятся офисы крупных компаний федерального уровня. Это позволяет найти подходящую работу и построить карьеру уже в самом городе после переезда или переехать с возможностью смены локации, но при этом сохранения работы в прежней компании», — сказал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

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Медианная стоимость долгосрочной аренды в Сочи, по данным «Яндекс Аренды», в среднем по всем типам комнатности в июне 2025 г. составляет 80 тыс. руб. При этом найти съемную квартиру на долгосрочный период в Сочи можно у моря по стоимости от 60 тыс. руб. По такой цене сдается двухкомнатная квартира с евроремонтом, мебелью и техникой в 15 мин пешком от набережной. В целом стоимость полностью готовых к заселению квартир с техникой, мебелью и ремонтом в Сочи начинается от 30 тыс. руб. за студию.

Среди тех, кто рассматривает Сочи как город для отпуска, лидируют москвичи. По данным «Яндекс Путешествий», поездки в Сочи бронируют чаще всего жители столицы (18,5%). Следом идут путешественники из Краснодара (9,8%), Санкт-Петербурга (4,3%), жители самого Сочи (3,6%), а также Ростова-на-Дону (3,3%), Екатеринбурга (1,9%) и Нижнего Новгорода (1,3%).

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