Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Путешествия» упростят совместные поездки

«Яндекс Путешествия» обновили раздел «Моя поездка». Теперь он доступен не только пользователю, который бронировал отель и заказывал билеты, но и тем, кто едет вместе с ним. Организатору больше не придется отвечать на одни и те же вопросы — все участники поездки смогут сами посмотреть, во сколько отходит поезд, как называется отель и есть ли в номере чайник. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Чтобы добавить других участников, достаточно поделиться ссылкой-приглашением в приложении «Путешествий». Пользователи, которые приняли приглашение, смогут просматривать забронированные для этой поездки отели и билеты, а еще — актуальные подборки выставок, спектаклей, ресторанов, музеев и других интересных мест и событий.

Новая функция пригодится не только тем, кто путешествует с семьей или друзьями. В одной поездке может быть до 50 участников — подойдет и для корпоративного выезда на природу, и для школьной экскурсии.

Участники не могут изменять бронирование или приглашать кого-то еще. Сведения о других поездках организатора и его платежные данные также останутся в тайне — эта информация доступна только ему. Организатор может удалить участника или отозвать ссылку-приглашение — например, если по ошибке отправил ее не в тот чат.

По завершении поездки «Яндекс Путешествия» подведут для всех ее участников персональные итоги. Каждый сможет проверить, сколько шагов он сделал, сколько фото отснял, сколько достопримечательностей увидел и так далее. Эти данные появятся в разделе «Итоги поездки».

Принять приглашение пока можно только в приложении «Путешествий», а информация о поездке доступна и в веб-версии сервиса. Чтобы поделиться деталями поездки, нужно обновить приложение «Яндекс Путешествий» для iOS или Android до последней версии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek

Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153