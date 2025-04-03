«Яндекс Путешествия» упростят совместные поездки

«Яндекс Путешествия» обновили раздел «Моя поездка». Теперь он доступен не только пользователю, который бронировал отель и заказывал билеты, но и тем, кто едет вместе с ним. Организатору больше не придется отвечать на одни и те же вопросы — все участники поездки смогут сами посмотреть, во сколько отходит поезд, как называется отель и есть ли в номере чайник. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Чтобы добавить других участников, достаточно поделиться ссылкой-приглашением в приложении «Путешествий». Пользователи, которые приняли приглашение, смогут просматривать забронированные для этой поездки отели и билеты, а еще — актуальные подборки выставок, спектаклей, ресторанов, музеев и других интересных мест и событий.

Новая функция пригодится не только тем, кто путешествует с семьей или друзьями. В одной поездке может быть до 50 участников — подойдет и для корпоративного выезда на природу, и для школьной экскурсии.

Участники не могут изменять бронирование или приглашать кого-то еще. Сведения о других поездках организатора и его платежные данные также останутся в тайне — эта информация доступна только ему. Организатор может удалить участника или отозвать ссылку-приглашение — например, если по ошибке отправил ее не в тот чат.

По завершении поездки «Яндекс Путешествия» подведут для всех ее участников персональные итоги. Каждый сможет проверить, сколько шагов он сделал, сколько фото отснял, сколько достопримечательностей увидел и так далее. Эти данные появятся в разделе «Итоги поездки».

Принять приглашение пока можно только в приложении «Путешествий», а информация о поездке доступна и в веб-версии сервиса. Чтобы поделиться деталями поездки, нужно обновить приложение «Яндекс Путешествий» для iOS или Android до последней версии.