«Яндекс Путешествия» анонсируют программу продвижения для отельеров — она позволит увеличить число бронирований почти до 40%

«Яндекс Путешествия» анонсировали программу для отельеров, которая поможет привлечь больше гостей и повысить эффективность продаж. Новый инструмент будет доступен гостиницам с хорошим соотношением цены и качества и достойным уровнем сервиса. Программа позволит увеличить просмотры отеля на сервисе в среднем до 52%, количество бронирований — до 37%, а оборот — до 47%. Программа продвижения для отельеров получила название «Премиум». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий»

Подключиться к «Премиуму» смогут отельеры, которые работают с «Яндекс Путешествиями» через платформу «Экстранет». Чтобы стать участником программы, отели должны соответствовать ряду критериев — среди них высокий рейтинг по оценкам пользователей сервиса (не ниже 4 баллов из 5), высокая доля успешных заказов, а также конкурентные условия бронирования для гостей.

Программа «Премиум» позволит отелям-участникам выделиться среди похожих предложений и стать заметнее для аудитории сервиса, которая составляет около 20-25 млн пользователей ежемесячно. Гостиницы получат более выгодную позицию на странице с результатами поисковых запросов и бейдж «Рекомендуем». Этот бейдж – индикатор сервиса «Яндекс Путешествия», который говорит путешественникам о том, что отель предлагает достойные условия и сервис по выгодной цене. Такое обозначение поможет путешественникам проще и быстрее выбрать подходящее место для отдыха под собственные критерии.

На первом этапе программа будет доступна ограниченному числу гостиниц-партнеров сервиса. Другие отельеры «Яндекс Путешествий» смогут присоединиться к «Премиуму» в ближайшие месяцы. Участие в программе предполагает дополнительную комиссию в размере 3% с бронирований.

В финальной конфигурации программы все гостиницы, соответствующие критериям, смогут подключиться к программе самостоятельно. Такая возможность появится в интерфейсе платформы для отельеров — «Экстранете». На текущем этапе отельеры, которые пока не имеют доступа к подключению в «Экстранете», могут обратиться в службу поддержки «Яндекс Путешествий» с запросом на присоединение к программе.