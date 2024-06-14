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С «Яндекс Плюсом» теперь можно выбирать экскурсии

«Яндекс Плюс» усиливает свое присутствие в travel-сегменте и расширяет опцию «Путешественникам» предложением от сервиса онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Плюс» продолжает развивать опцию «Путешественникам», учитывая различные жизненные travel-сценарии пользователей. По данным компании, почти каждый второй россиянин (44%) предпочитает экскурсии в качестве формата для отдыха — они помогают сделать путешествия еще насыщеннее и снять с себя хлопоты по планированию досуга. Теперь при бронировании экскурсий с помощью сервиса Tripster подписчики будут получать до 12% кешбэка равным количеством баллов Плюса и миль S7 при оплате с картой любого российского банка по кнопке Пэй.

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Опцию «Путешественникам» запустили в ноябре 2023 г. Она помогает получать максимум выгоды и впечатлений от поездок: помимо кешбэка баллами и милями опция открывает доступ к закрытым распродажам авиабилетов, дает бесплатный выбор места в самолете и скидку до 10% на бронирование отелей в «Яндекс Путешествиях», а также кешбэк при покупке билетов и услуг на сайте S7.

«Яндекс Плюс» — это подписка, которая открывает доступ к контентным сервисам «Яндекса», таким как «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка», а также кешбэку баллами «Плюса» при оплате через «Яндекс Пэй» в «Яндекс Афише», «Маркете», «Яндекс Go», «Драйве», «Еде», «Лавке», «Путешествиях»,« Авто.ру» и «Заправках». В Плюс можно добавить до трех близких, при этом у каждого будет свой аккаунт, баллы «Плюса», персональные подборки и рекомендации. К подписке можно подключить дополнительные опции и получать кешбэк и специальные предложения в партнерских сервисах.

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