«Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок

В ноябре 2022 г. «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выведут совместное кибериммунное решение Kaspersky Secure Remote Workspace (KSRW) на среднеазиатский рынок. Ранее KSRW, решение для построения и администрирования инфраструктуры тонких клиентов на базе кибериммунной операционной системы KasperskyOS, было представлено в России.

Переход на кибериммунные тонкие клиенты призван принципиально изменить ландшафт кибербезопасности современных цифровых систем. Совместное решение «Лаборатории Касперского» и «Тонк» рассчитано на компании из любых отраслей, но прежде всего на новых территориях будет полезно банкам и другим финансовым организациям, производственным и торговым компаниям. Kaspersky Secure Remote Workspace помогает организовать системный подход к созданию цифровых рабочих мест, повышению производительности труда, упорядоченности бизнес-процессов и лёгкого масштабирования бизнеса.

В последние годы становится всё острее необходимость создавать и поддерживать инфраструктуру удалённых рабочих мест с безопасным доступом. При этом практикуемый последнее десятилетие подход BYOD показал ослабление потенциала кибербезопасности информационных систем различного масштаба. По оценкам исследования, проводившегося во время всеобщего перехода на дистанционные сервисы, только 47% пользователей считают, что они надёжно защищены в цифровой среде.

«Стратегическое партнёрство с „Лабораторией Касперского“ для нас, группы компаний „Тонк“, — это признание нашего упорного многолетнего труда и лидирующей позиции российского производителя надёжных клиентских устройств для корпоративного использования. Я уверен, что наше совместное решение имеет значительный экспортный потенциал. В этом помогут как наша экспертиза и опыт производства аппаратных платформ, способных конкурировать с такими ведущими мировыми производителями, как HP, Dell или Igel, так и сила бренда, и мировая партнёрская сеть „Лаборатории Касперского“ более чем в 200 странах мира», ― сказал Михаил Ушаков, генеральный директор группы компаний «Тонк».

«Совместное успешное партнерство „Тонк“ и „Лаборатории Касперского“ позволит создать десятки и сотни тысяч надёжных цифровых кибериммунных рабочих мест. Решение Kaspersky Secure Remote Workspace способно обеспечить преимущество во многих сферах, где используется большое количество рабочих мест со схожими задачами и типовым набором приложений. Примерами могут служить государственный сектор, образовательные учреждения, промышленность, ТЭК, энергетика, здравоохранение, финансовые организации, розничная торговля. У нас хорошие шансы стать продуктом мирового уровня. Данные территории ― только начало, мы уже планируем пилоты и в других странах», ― сказал Андрей Суворов, директор по развитию KasperskyOS, «Лаборатория Касперского».