Space получил сертификат совместимости Space Client с тонким клиентом TN1200 компании «Тонк»

ООО «Даком М» (Space) и ООО «Группа Компаний Тонк» объявляют о подтверждении совместимости клиентского ПО для доступа к виртуальным рабочим столам Space Client версии 3.7.1. с тонким клиентом Tonk TN1200. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Тестирование проводилось на базе операционной системы Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 (обновление 1.8), сертифицированной компанией «РусБИТех-Астра» (сертификат №28730/2025 от 2 июня 2025 г.).

Результаты совместных испытаний подтвердили корректность работы ПО Space Client на устройстве Tonk TN1200, включенном в Реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878, запись №1018\1\2023).

Основные результаты тестирования: успешная установка и удаление ПО Space Client; авторизация через AD FS; подключение к виртуальным машинам (VDI) по протоколам RDP и GLINT; корректный проброс USB-устройств по обоим протоколам, включая работу через USB IP-перенаправление; отсутствие сбоев и отказов в ходе тестов.

Совместимость тонких клиентов Tonk TN1200 со Space Client, клиентским ПО для удаленного доступа к виртуальным и физическим рабочим столам в инфраструктуре Space VDI, расширяет возможности внедрения безопасных и производительных решений для виртуализации рабочих мест в государственных и корпоративных инфраструктурах.

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

«Подтверждение совместимости — это еще один шаг в развитии экосистемы отечественных решений. Наши клиенты получают гарантии стабильной работы оборудования «Тонк» в сочетании с передовыми российскими программными продуктами», — отметил генеральный директор ООО «Группа Компаний Тонк» Михаил Ушаков.

«Одна из главных проблем внедрения виртуальных рабочих мест — необходимость проводить собственные проверки на совместимость оборудования и ПО, что затягивает проекты и увеличивает затраты. Подтвержденная совместимость Space Client и тонкого клиента Tonk TN1200 снимает эти риски: заказчики получают готовое, протестированное решение, которое можно сразу запускать в эксплуатацию. Это ускоряет цифровую трансформацию, снижает издержки и позволяет строить масштабируемые и безопасные инфраструктуры удаленных рабочих мест. К тому же использование сертифицированной ОС Astra Linux SE гарантирует дополнительную безопасность в организации рабочего окружения для пользователей», — сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI компании «Даком М».

