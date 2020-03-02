Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров

Generix Group, международный поставщик облачных решений для цепочек поставок, и компания «Экстракод» объявили о запуске совместного решения для взаимодействия с государственной информационной системой маркировки товаров (ГИС МТ).

Согласно поручению Президента России, к 2024 г. планируется перевод большей части потребительских товаров на обязательную маркировку («Честный знак»). По мере внедрения «Честный знак» планомерно меняет бизнес-процессы, связанные с производством, приемом, хранением и реализацией продукции. Необходимость сквозной прослеживаемости затрагивает всех участников оборота потребительских товаров – ритейл, дистрибьютеров, производителей и импортеров.

Компании Generix и «Экстракод» объединили усилия для создания ИТ-решения, призванного стать ответом на новые вызовы. Система целенаправленно создана под реалии российского ритейла и учитывает специфику новых законодательных инициатив. Все данные, которые решение пропускает через себя, хранятся в локальном ЦОДе уровня Tier III. Дата-центр обеспечивает высокую физическую и информационную безопасность, отказоустойчивость внутренних систем равна 99,982%.

«Высокая эффективность предоставления данных, особенно в контексте новых требований законодательства РФ, – это показатель, который уже стал драйвером развития отрасли. Новая разработка представляет из себя симбиоз нашего международного опыта и глубокое понимание локальных особенностей, которым обладает Экстракод», – отметил Жислан Ватело, генеральный директор Generix Group Vostok.

Решение индустриального уровня содержит модуль для обмена информацией с ГИС МТ. Разработка также обеспечивает синхронизацию и сопоставление мастер-данных для корректности обмена информацией и устранение ошибок при выполнении операций покупки/продажи. Отображение информации в корпоративных и государственных системах подстраивается с учетом специфических особенностей клиента.

Система подходит для всех товарных групп, подлежащих обязательной маркировке до 2024 г: табачная продукция; одежда и обувь; лекарства и фармацевтическая продукция; парфюмерия; шины и покрышки.

«Мы видим тенденцию государства по усилению контроля за производством и распространением продуктов потребления. Круг товаров, для которых требуется маркировка постоянно расширяется. Бизнес-правила работы с ГИС становятся более жесткими. Например, в системе контроля за продуктами питания уже контролируется не только движение самой партии товара, но и процентное содержание жира в молочных продуктах, включая параметры сырья, из которого данная продукция была выпущена. Поэтому мы уверены, что в ближайшем будущем умение эффективно и без ошибок взаимодействовать с ГИС будет одним из основных конкурентных преимуществ для производителей и поставщиков потребительской продукции», – сказал Алексей Черных, генеральный директор компании «Экстракод».

Сканирование каждой марки и единицы товара на всех стадиях обработки – трудоемкий и ресурсозатратный процесс. За счет настройки процессов в WMS, решение позволяет отслеживать движение каждой марки без дополнительных издержек на человеко-часы при сканировании единицы товара. Система идентифицирует товары, находящиеся в паллете или коробке по номеру агрегированного кода. При необходимости во время работы с партиями товаров может выполняться выборочный контроль соответствия марок внутри агрегированных кодов.

Государственные информационные системы контролируют несколько точек в складских операциях – прием, отгрузку и любые изменения запасов в процессе инвентаризации. Для эффективности операций требуются дополнительные точки – агрегации нескольких партий товаров в одну и разделение большой партии товаров на несколько мелких. Ошибки, произведенные на любом из этих этапов обработки парии товара, могут привести к невозможности продажи товара в точке реализации. Благодаря модулям, совместимым со складским и розничным контурами, решение Generix и «Экстракода» помогает выявить ошибки на более ранних стадиях, когда их можно исправить быстрее и с меньшими затратами.

Организация взаимодействия с ГИС МТ предполагает, что инициировать запрос к системе можно с определенной периодичностью. Сделать быстрый запрос по бизнес-операции не всегда возможно, а непредвиденные ошибки могут еще больше затормозить процессы. Для ускорения операций система хранит собственную копию данных из ГИС, которая позволяет проводить предварительную проверку внутри контура корпоративных ИС. За счет этого система позволяет минимизировать количество ошибок и запросов к ГИС МТ.

Совместное решение Generix и «Экстракода» стало составной частью экосистемы Generix Supply Chain Hub. Сервис полностью совместим с Generix Warehouse Management, а также может интегрироваться со сторонними ERP, MES и кассовыми аппаратами.