Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS

Компания Infor завершила внедрение системы Infor WMS в новом распределительном центре федеральной сети магазинов «Верный». Решение для управления складским комплексом позволит полностью автоматизировать процессы распределительного центра, обеспечить высокую скорость комплектации заказов и свести к минимуму количество ошибок в них.

Мультитемпературный распределительный центр в Чехове площадью около 50 тыс. кв. м. ретейлер открыл в конце лета. Сейчас у «Верного» пять складских комплексов в четырех регионах страны: в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Их общая площадь 155 000 кв. м. Четыре распределительных центра автоматизированы с помощью решений Infor WMS.

На складском комплексе в Чехове внедрена система Infor WMS, которая переводит взаимодействие с программным модулем в рамках голосового управления. Голосовые сообщения поступают сотрудникам на мобильные голосовые терминалы Honeywell, задача новой технологии — увеличить скорость выполнения операций и максимально повысить производительность труда.

Система позволяет управлять всеми процессами в РЦ — от поступления заявок на размещение товаров до их отгрузки в магазины. Опыт работы других складов сети магазинов «Верный» показывает, что прирост пропускной способности склада в связи с переходом на Infor WMS происходит за счет быстрой группировки заказов и оптимизации пространства. Также система позволит настроить правила и усилить контроль размещения товара по принципам товарного соседства с соблюдением температурного режима хранения.

Развертывание Infor WMS в новом распределительном центре обеспечило выполнение ключевого требования заказчика — гарантировать высокую производительность распределительных центров при минимальной доле ошибок в процессе комплектации. Сейчас доля ошибок значительно ниже целевого уровня и составляет 0,03%, а скорость комплектации заказов достигает в среднем 170 коробов в час.

Внедрение Infor WMS в новом распределительном центре, как и на всех остальных складах сети магазинов «Верный», осуществил партнер Infor — компания «ЛТ Менеджмент». Реализация проекта и интеграция со всеми корпоративными бизнес-системами были осуществлены в установленные договором сроки.