Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии

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Сторонники теорий заговора сообщили о причастности Билла Гейтса к пандемии коронавируса. Основанием для этого послужило его выступление пятилетней давности, в котором он рассуждал о возможности всемирной эпидемии. Сам Гейтс свою «вину» не признает.

Виновный найден

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назван сторонниками теорий заговора главным и единственным виновным в распространении вируса COVID-19. Об этом сообщила аналитическая компания Zignal Labs, исследующая различные виды медиасервисов, включая телевидение и соцсети на причастность к распространению недостоверной информации.

По оценке ее специалистов, дезинформация о причастности Гейтса к пандемии коронавируса появлялась социальных сетях, видеосервисах и даже на телевидении около 1,2 млн раз в период с февраля по апрель 2020 г. Основатель Microsoft упоминался в теориях заговора на 33% чаще, чем вышки сотовой связи 5G – в рейтинге «причин» возникновения пандемии они удерживают второе место. CNews писал, что уверовавшие в причастность вышек к глобальному кризису даже начали поджигать их в надежде остановить распространение коронавируса.

Издание The New York Times подтверждает популярность мнения о причастности Билла Гейтса к коронавирусу. По его данным, с начала 2020 г. эта информация были выявлена в 16 тыс. постов в социальной сети, а число «лайков» и комментариев к ним приблизилось к 900 тыс. На YouTube видео, рассказывающие о связи главы Microsoft с пандемией, набирают миллионы просмотров. Так, десять самых популярных из них в марте и первой половине апреля 2020 г. были просмотрены почти пять млн раз.

Билл Гейтс не реагирует на предположения сторонников теорий заговора и вкладывает сотни миллионов долларов в борьбу с COVID-19

Среди тех, кто распространяет такие теории заговора, есть и известные личности. К примеру, это телеведущая Лора Ингрэм (Laura Ingraham) и племянник бывшего президента США Джона Кеннеди (John Kennedy) Роберт Кеннеди-младший (Robert Kennedy Jr.). Последний, к слову, является одним из лидеров мирового движения антипрививочников.

Зачем Гейтсу нужен коронавирус

Сторонники теории о причастности Гейтса к пандемии коронавируса выделяют три причины, по которым он якобы спровоцировал его утечку. Одни полагают, что это часть его плана по выбраковке населения планеты, другие уверены, что он пытается создать новую систему глобальной слежки, основанную на стремлении государств контролировать контакты и передвижения заразившихся коронавирусом. Многие также уверены, что Билл Гейтс, уступивший титул самого богатого человека на Земле основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos), хочет заработать на вакцине от COVID-19. При этом они не сообщают, есть она у него или нет.

Напомним, что утечка вируса COVID-19 произошла в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань. По состоянию на 17 апреля 2019 г. число заболевших им в масштабах мира превышало 2,16 млн, число умерших от него составило более 146 тыс., число выздоровевших – 552,2 тыс.

Без вины виноватый

На момент публикации материала не существовало ни одного неопровержимого доказательства связи Билла Гейтса с пандемией коронавируса. Конспирологи, пытаясь убедить население Земли в его причастности к творящемуся во всех странах хаосу, приводят в качестве примера запись выступления Гейтса на конференции TED, сделанную пять лет назад, в апреле 2015 г.

В 2015 году Билл Гейтс не подозревал, что из-за его теорий о возможности всемирной эпидемии его начнут "винить" в распространении коронавируса

Ролик доступен на YouTube и ряде других видеосервисов, и в нем Билл Гейтс говорит о существующей вероятности возникновения глобальной эпидемии и об опасностях, которые она несет. Также он перечислил меры, которые правительствам стран необходимо предпринять для ее предотвращения. На момент публикации материала просмотры этого ролика на YouTube превысили 26,2 млн просмотров.

Борьба Билла Гейтса с коронавирусом

Основатель Microsoft на момент публикации материала никак не реагировал на связанные с его личностью теории заговора. В то же время в последние несколько недель он стал активно высказываться в отношении действий правительства США по решению проблемы с распространением вируса, а также давать советы гражданам по предотвращению заражения.

Гейтс стал призывать всех неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и при первой возможности проходить тест на коронавирус. В своей критике властей США он ни разу не упомянул имени действующего американского президента Дональда Трампа (Donald Trump), но при этом он неоднократно называл действия властей недостаточно решительными или ошибочными.

В частности, в своем Twitter Гейтс раскритиковал недавнее решение Трампа о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвав это решение опасным. Практически сразу после этого Благотворительный фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды Гейтс (Melinda Gates) выделил $150 млн на борьбу с коронавирусом. Суммарный размер пожертвований фонда на уничтожение вируса превысил $250 млн.