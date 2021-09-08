В Москве пройдет вторая ежегодная конференция «Креатив и медиа» с участием спикеров из Рима, Лондона и Нью-Йорка

13 сентября с 10:00 до 18:00 на технологический площадке Старт Хаб на Красном Октябре пройдет конференция «Креатив и медиа». Это второе ежегодное мероприятие Агентства инноваций Москвы совместно с «МедиаБрендом» о новых технологиях на телевидении и в кинопроизводстве, маркетинге, анимации, визуальных эффектах, OTT-сервисах и трендах в мире диджитал медиа. Участие онлайн и офлайн — бесплатное, нужна предварительная регистрация.

Гостей ждут выступления в формате TED, живые дискуссии и эксклюзивный медиаконтент: зарубежные эксперты с прямым включением из креативных столиц мира и спикеры из крупнейших медиакомпаний, в том числе эксклюзивный анализ мирового рынка видеоконтента от Ли Ханта, стратега в области маркетинга и современных медиа.

В Москве пройдет вторая ежегодная конференция «Креатив и медиа»

Участники конференции смогут пообщаться с Лестером Мордью (Promax), Серджио Ортегой, Сергеем Серовым (Фонд развития и поддержки графического дизайна «Золотая пчела»), Сергеем Цыпцыным (международная конференция по компьютерной графике CG Event), Владом Ахтырским (TECH-VA Automated Solutions), Сергеем Кулинковичем («Студия Лебедева»), Олегом Мазуниным (Viro Studio), Константином Харитоновым (Cerebro), Марией Чмир (Deepcake) и другими экспертами.

Представители зарубежных продакшн-компаний, которые создают лучшие кинотеатральные трейлеры, расскажут, какие стили, технологии и креативные идеи будут наиболее эффективными при производстве трейлеров и титров для сериалов и кино.

Гости увидят лучшие трейлеры, рекламные ролики и образцы motion design; познакомятся с известными креативными директорами из мира медиа и ТВ; обсудят взрывной рост популярности онлайн-кинотеатров; последние технологии на рынке онлайн-трансляций, а также новые направления развития OTT-сервисов — собственный продакшн и агрегацию контента под собственным брендом по модели Netflix.

«Участники конференции узнают, что ждет индустрию кино и телевидения, как создаются популярные фильмы, сериалы, рекламные ролики и трейлеры, о последних трендах в маркетинге и продвижении контента. Задача события — объединить опытных представителей индустрии, маркетологов, продюсеров, сценаристов, художников и аниматоров, начинающих специалистов и всех творческих людей, помочь найти новых партнеров, чтобы поднять российские медиапродукты на новый уровень», — рассказали организаторы мероприятия.