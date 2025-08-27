Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США

«Почта России» приостановила отправку посылок в США. Причиной стал указ Дональда Трампа об отмене беспошлинного порога для почтовой торговли, которым активно пользовались онлайн-ритейлеры. США были самым популярным направлением для экспорта товаров из России в почтовых отправлений.

Приостановка отправки посылок в США

«Почта России» временно приостановила прием отправлений с товара в США. Как говорится в сообщении почтового оператора, это связано с указом Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) об отмене льгот «de minimis» для почтовых отправлений всех стран. Согласно данному указу, с 29 августа 2025 г приостанавливается действие беспошлинного режима и вводят ввозные пошлины на почтовые отправления, содержащие товары.

Как отмечают в «Почта России», процедура уплаты пошлины в Таможенной службе США пока остается неясной. «В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениям в США, - «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 г.».

Какие товары отправляли из России в США

Введенные ограничения не касаются письменной корреспонденции. Как сообщает агентство «Интерфакс».

США являются крупнейшим направлением экспорта почтовых отправлений из России с долей 23%. На экспорты идут настольные игры, товары для красоты и здоровья (например, протеиновые батончики) и автозапчасти для тюнинга автомобилей.

Как отмечает Bloomberg, правило «de minimus» действовало в отношении посылок стоимостью до $800. Впрочем, согласно разъяснениям администрации Президента США, для товаров стоимостью менее $100 продолжит действовать исключение, если будет иметься возможность проверить стоимость товара.

Какие страны ограничили почтовый обмен с США

Решение о приостановке почтовых отправлений с товарными вложениям в США приняли также почтовые операторы других стран. Соответствующие решения приняли, например, южнокорейская Korea Post, сингапурская SingPost, оставив при этом возможности отправлять посылки через премиальные сервисы. В Австралии приостановили транзитный сервис для потрави посылок в США из третьих стран, сохранив при этом прямое сообщение с США.

Ограничения на почтовый обмен с США были введены и в целом ряде европейских стран. Такие решения приняли почтовые операторы Норвегии, Дании, Германии (Deutsche Post и DHL Parcel Germany), Чехии, Бельгии (Bpost), Австрии и др. Также Lufthansa Cargo подразделение немецкой авиакомпании Lufthansa - прекратило прием почтовых отправлений для отправки в США. Онлайн-маркетплейс Etsy приостановил для почтовых служб Великобритании, Канады и Австралии отправку посылов в США.

Ранее, в мае 2025 г. правило «de minimus» было отменено для Китая и Гонконга, которые американские власти называли основными выгодоприобретателями от данного правила. Как отмечает британская The Guardin, в 2024 г. США получили в рамках действовавших исключений 1,36 млрд посылок, содержащих товары на $64,6 млрд. От данного правила выигрывали онлайн-ритейлеры Amazon, Etsy, Shein и Temu.