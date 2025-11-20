Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186035
ИКТ 14423
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26392
Персоны 80199
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

ГЭПС Государственная электронная почтовая система


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.11.2025 «Госуслуги» готовятся к переходу от модели «получение по заявлению» к «предоставление по событию» 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
30.05.2018 Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 1
25.12.2014 Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ГЭПС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10276 2
Ростелеком - РТЛабс 182 1
SAP SE 5419 1
Amazon Inc - Amazon.com 3122 1
Alibaba Group 449 1
Yandex - Яндекс 8363 1
8920 1
Oracle Corporation 6859 1
VK - Mail.ru Group 3526 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Microsoft Corporation 25211 1
Почта России ПАО 2234 2
Альфа-Банк 1858 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8089 1
Walmart - Wal-Mart Stores 388 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2979 1
ВТБ - Почта Банк 502 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12775 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5215 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 344 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5201 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4845 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3514 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1131 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2249 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13277 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12973 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56823 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8122 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12930 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22873 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 944 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 189 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1306 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 332 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5837 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22898 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3403 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1348 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28883 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1193 1
Workflow - Поток работ 344 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1605 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3634 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12192 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8062 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13295 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6086 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1236 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 105 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1456 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4428 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2244 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14778 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1971 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 653 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2084 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4664 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1342 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11919 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1844 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72590 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3315 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11351 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5796 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 790 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1493 1
Google Android 14626 1
Новые облачные технологии - МойОфис 874 1
Microsoft Office 3931 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 938 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 1
Нуралиев Борис 294 1
Иванов Александр 104 1
Евраев Михаил 264 1
Бондаренко Михаил 57 1
Лопаткин Герман 104 1
Доронкин Алексей 6 1
Егоров Антон 4 1
Панышев Дмитрий 12 1
Мальянов Сергей 15 1
Емельченков Сергей 141 1
Заева Елена 14 1
Пищик Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155946 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2922 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1639 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1296 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1660 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18116 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53359 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45541 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3177 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18485 1
Россия - УФО - Свердловская область 1717 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54759 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20259 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51055 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 462 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1525 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25836 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2752 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 344 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 571 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3358 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15000 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10486 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 51 1
Физика - Physics - область естествознания 2821 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5590 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8317 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31665 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17340 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5281 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8049 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5932 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6330 1
Аренда 2574 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8503 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 170 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2579 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1188 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10672 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1425 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3756 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6641 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10160 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1244 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401099, в очереди разбора - 732710.
Создано именных указателей - 186035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще