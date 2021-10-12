Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей

Шведские журналисты изучили скандальную деятельность скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera. В ней замешаны зять бывшего короля Непала, казахстанская группа Visor Capital и бывший совладелец «Горбушкиного двора» Упендра Махато.

TeliaSonera и странные операции в Непале

В Швеции вышла книга журналистки Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительства и коррупции» (Telia: Aliansregeringen och korruptionen), посвященная деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название – Telia), до 2017 г. бывшей совладельцем «Мегафона» на развивающихся на рынках. В числе прочего в книге рассказывается о спорных сделках, которые TeliaSonera совершала в Непале вместе с постсоветскими инвесторами.

TeliaSonera вышла на телекоммуникационный рынок Юго-Восточной Азии в 2008 г., приобретя за $484 млн 51% оффшора TeliaSonera Asia. Позднее скандинавская компания приобрела 24,5% акций данной структуры за $160 млн. Продавцом выступила казахстанская группа Visor Capital. TeliaSonera Asia владела 80% акций сотовой оператора Spice Nepal из Непала и 100% камбоджийского сотового оператора Applifone.

Как казахстанские инвесторы привели TeliaSonera в Юго-Восточную Азию

История Spice Nepal началась в начале 2000-х годов: тогда правительство провело тендер на создание первой негосударственной телекоммуникационной сети. Его победителями стали индийская Modi Group и непальская Kheta Grouip, организовавшие совместное предприятие Spice Nepal.

В скандальной деятельности TeliaSonera замешаны зять бывшего короля Непала, и бывший совладелец «Горбушкиного двора»

В 2004 г. 95% акций компании ушли Радж Бахадуру Сингху (Raj Bahadur Singh), зятю занимавшего тогда пост короля Непала Гьянендра Шаха (Gyanendra Shah). В 2006 г. контроль над компанией получила группа Visor, которая также создала в соседней Камбодже сотового оператора Applifone.

Как пишет Хеделиус, в 2008 г. президент TeliaSonera Ларс Нуберг (Lars Nuberg) и вице-президент компании, глава макрорегиона «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari) искали пути для дальнейшей географической экспансии компании. Непал оставался одним из последних «белых пятен» на карте мира. TeliaSonera повезло, так как они были знакомы с казахстанской группой Visor: в Казахстане скандинавская компания контролировала крупнейшего сотового оператора Kcell. Со своей стороны, Visor нуждался в привлечении партнера для развития Spice Nepal: в Непале горный ландшафт и обеспечение покрытия сотовой связи требует больших инвестиций.

Связь с королевской семьей Непала

В 2012 г. TeliaSonera оказалась в центре крупного коррупционного скандала. Шведские журналисты выяснили, что компания предоставила взятки на сумму в несколько сотен миллионов долларов людям из окружения Гульнары Каримовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова. Целью было предоставление преференций для принадлежавшего TeliaSonera сотового оператора Ucell. После этого руководству TeliaSonera пришлось уйти в отставку. Ларс Нуберг и Терро Кивисаари предстали перед судом в Швеции по обвинению в коррупции, но были оправданы. Власти США оштрафовали компанию на $795 млн за коррупционные действия.

После скандала с Узбекистаном шведские журналисты заинтересовались активами TeliaSonera и в других странах. В 2012 г. газета Veckans Affatet выпустила статью о деятельности TeliaSonera в Непале. Газета утверждала, что упомянутый зять короля Радж Бахадур Сингх захватил в свое время Spice Nepal. Казахстанская же Visor Group якобы держала долю в компании в его интересах: ее роль была в том, чтобы TeliaSonera формально не покупала компанию у зятя короля.

Хеделиус не исключает, что между Сингом и Visor Capital могло быть заключено так называемое соглашение ear out: Сингх продавал Spice Nepal группе Visor, а в случае перепродажи данного актива по более высокой цене Сингх получал бы премию. Впрочем, доказательств существования такого договора не было. TeliaSonera заверяет, что не покупали компанию у зятя короля.

Партнеры из Белоруссии

В том же 2008 г., когда TeliaSonera пришла в Непал, в государстве произошла революция и монархия пала. TeliaSonera боялась риска гражданской войны и ей нужен был местный партнер. Таковой, впрочем, у нее уже был: 20% акций Spice Nepal остались у компании Timeturns, принадлежащей одному из богатейших людей в Непале Упендра Махато (Upendra Mahato). Махато получил образование в Советском Союзе, и его основные активы были расположены в России и Белоруссии. В частности, вместе с бывшим депутатом Мосгордумы Александром Милявским он владел московским телевизионным заводом «Рубин», на территории которого расположен торговый центр «Горбушкин двор». В Белоруссии Махато владел рядом девелоперских активов и машиностроительным предприятием «Амкодор».

В 2008 г. Timeturns сама пытается построить международный телекоммуникационный холдинг и создает сотовых операторов в Камбодже, Бурунди, Танзании, Сьерра-Леоне и Демократической Республике Конго. 2010 г. TeliaSonera договорилась с Timeturns о слиянии принадлежавших им камбоджийских операторов Aplifone и Latelz Co соответственно.

В объединенной компании в Камбодже TeliaSonera получает 25% долю. Эта доля была продана в 2012 г. Тогда же Timeturns продает свою долю в Ncell партнеру Махато, непальскому бизнесмену Нирай Говинда Шресфа (Niraj Govinda Shrestha). TeliaSonera предоставляет Шресфа кредит на $230 млн под залог этой доли. Но законодательство Непала не позволяло TeliaSonera, как иностранному инвестору, завладеть этой долей. В итоге TeliaSonera списала указанную сумму в убыток, что вызвало критику в адрес компании.

Неудача с новым партнером

Хеделиус пишет, что TeliaSonera была недовольна сотрудничеством с Махато: он большую часть времени проводил в Белоруссии. Ее новым партнером стал другой местный олигарх Аджай Сумарги (Ajay Sumargi), владевший сотовым оператором Nepal Satellite. Сумарги был близок к премьер-министру товарищу Прачанда (Prachanda, Пушпа Камал Дахал, Pushpa Kamal Dahal), пришедшему к власти после свержения монархии. В 2011 г. TeliaSonera приобрела контроль над Nepal Satellite, став, таким образом, владельцем сразу двух конкурирующих сотовых операторов в стране.

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В 2013 г. новый президент TeliaSonera Йохан Деннелинд (Johan Dennelind) и председатель совета директоров Мари Эрлинг (Marie Ehrling) наняли британскую аудиторскую компанию Norton Rose Fulbright (NRF) для проведения проверки активов компании. Та рекомендовала продать Nepal Satellite. Это вызвало недовольство Сумарги, который хотел стать партнером TeliaSonera в Непале.

Сумарги написал письмо Эрлинг, в которой отрицал обвинения в коррупции, ставшие причиной для отказа партнерства с ним. «У меня нет судимостей, меня никогда не обвиняли в коррупции и прокурор не предъявлял мне обвинений в коррупционных преступлениях, - говорилось в письме, которое приводит в своей книге Патриция Хеделиус. - Таким образом, между нами, Мари Эрлинг, большая разница. Это я должен подозревать и волноваться по поводу своего нового бизнес-партнера, а не вы».

После этого TeliaSonera согласилась на условия Сумарги и продала Nepal Satellite обратно, потеряв на сделке 389 млн шведских крон ($58 млн).

Лишившись партнера, TeliaSonera не смогла решить проблемы с властями Непала. Компании нужно было репатриировать прибыль из Непала, но для этого необходимо было собрать большое число разрешений. Компании удавалось выводить из страны суммы не больше $1 млн.

Прощание TeliaSonera с развивающимися рынками

Новый финансовый директор TeliaSonera Кристиан Луига (Christian Luiga) ездил в Непал, и заручившись поддержкой министерства иностранных дел Швеции, вел переговоры с властями страны. Но ситуация все равно не разрешалась.

Другой проблемой была неспособность субпорядчиков Ncell в срок устанавливать базовые станции. В 2015 г. после произошедшего в Непале землетрясения случился скандал: выяснилось, что один из китайских субподрядчиков Ncell ввозил в страну оборудование под видом не облагаемой таможенными пошлинами помощи Красного креста.

В 2015 г. Telia под влиянием коррупционного скандала в Узбекистане, полностью решила распродать свои актива в макрорегионе «Евразия», куда входили сотовые операторы в странах СНГ (кроме России), Грузии и Непале. Была продана доля и в российском «Мегафоне».

В первую очередь шведы продали как раз Ncell.

В 2015 г. за компанию было заплачено $1,03 млрд. 80% акций Ncell перешли к малазийской Axiata Group, которая выкупила их путем покупки оффшора TeliaSonera Asia. Перед сделкой 75,5% акций данной структуры принадлежали Telia, 25,5% - Visor Capital. Оставшиеся 20% акций Ncell у Нирая Говинда Шреста приобрел другой непальский бизнесмен – Бхаван Синх Шрест (Bhavana Singh Shrestha).

Последним активом Telia в макрорегионе «Евразия» был молдавский сотовый оператор Moldcell: в 2020 г. он был продан за $31,5 млн, причем его покупателем стала компания CG Corp Global из Непала.