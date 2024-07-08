На цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты

Малому и среднему бизнесу на цифровой платформе МСП.РФ стал доступен новый сервис для привлечения финансирования. Через «Витрину инвестиционных проектов» предприниматели теперь смогут размещать свои предложения, которые сможет увидеть более 850 тыс. пользователей МСП.РФ. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Привлечение инвесторов может быть альтернативой поиску заемных средств для реализации проектов, отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

«Витрина инвестиционных проектов» – это возможность презентовать свой проект максимально целевой, предпринимательской аудитории, которая сегодня уже превышает 850 тыс. пользователей. С запуском данного сервиса появляется уникальная площадка для коммуникации, на ней могут встретится те, кому нужны инвестиции, и кто готов вкладывать средства в другие проекты. Инвестиционные предложения в каталоге цифровой платформы структурированы, имеют бизнес-план и находятся на разной стадии реализации», — сказал Александр Исаевич.

Каждая карточка проекта в каталоге на МСП.РФ сопровождается описанием с основной информацией. Помимо общих сведений, это текущая стадия и общий срок реализации, цели и плановый срок привлечения финансирования. Также представлены бизнес-показатели, включая ожидаемую доходность, необходимый объем финансирования и общую стоимость проекта. Для удобства поиска доступны фильтры и сортировка проектов.

На момент запуска нового сервиса на цифровой платформе уже представлено 13 проектов. Они предлагаются к реализации в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Мурманской области.

В настоящее время МСП.РФ — это более 30 онлайн-сервисов для представителей малого и среднего бизнеса. Они предоставляют онлайн-доступ к мерам поддержки, предоставляют каналы для коммуникации бизнеса и государства, помогают с поиском новых партнеров и рынков сбыта. Пользователями цифровой платформы являются свыше 850 тыс. предпринимателей. Она была создана и развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.