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Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.рф

На Цифровой платформе МСП.рф совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты. В настоящий момент для субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся отборы на предоставление более 60-ти различных целевых выплат из бюджета по линии 10-ти федеральных органов власти и организаций. Об этом CNews сообщили представители МСП.

«Важно предоставить предпринимателям полную информацию по действующим мерам финансовой господдержки. По некоторым отбор уже завершается, по другим – начинается, – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – МСП.рф адресно подберет доступные пользователю именно в его регионе и с учетом его вида деятельности субсидии и гранты, а цифровой профиль предпринимателя, реализованный на МСП.рф в личном кабинете пользователя, сделает подбор еще более точным».

Например, более чем в 20-ти регионах доступны субсидии и гранты от Минэкономразвития России социальным предприятиям и молодым предпринимателям, на развитие объектов туристической инфраструктуры.

Минпромторг России оказывает финансовую поддержку в виде субсидий производителям пряжи из льна, производителям самоходной и прицепной техники, проектам участников промышленных кластеров.

Минсельхоз России более чем в 20 регионах предлагает гранты «Агростартап» и «Агропрогресс», на развитие семейных ферм, начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Российский экспортный центр – оператор отбора на получение компенсацию части затрат на транспортировку некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Также на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители из Республики Калмыкия, Красноярского края, Челябинской области могут принять участие в отборе на возмещение затрат на сельскохозяйственное страхование, а информация про условия отборов на субсидию по развитию туризма доступна предпринимателям из Белгородской и Иркутской областей, Хабаровского края, Республики Коми и Ненецкого АО.

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Минэнерго России предоставляет субсидии на объекты производственной и заправочной инфраструктуры, Минкультуры России – на поддержку отдельных видов творческой деятельности и креативных индустрий.

Российский фонд развития информационных технологий проводит отбор компаний на получение грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Напомним, начиная с 2024 г. все отборы потенциальных получателей на государственные субсидии и гранты должны размещаться федеральными и региональными органами исполнительной власти на федеральном портале предоставления мер финансовой господдержки (портал финподдержки). По результатам совместной работы Корпорации МСП и Минфина России реализована интеграция Цифровой платформы МСП.рф с порталом финподдержки.

Цифровая платформа МСП.рф создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

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