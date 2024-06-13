Почти 3,5 млрд рублей микрозаймов получили МСП через Цифровую платформу МСП.РФ с начала 2024 года

Почти 3,5 млрд руб. получил с начала 2024 г. малый и средний бизнес через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Средний размер микрозайма составил 2,3 млн руб. при средневзвешенной ставке 7,3%, что в два-три раза меньше процентов при банковском кредитовании. Средний срок предоставления микрозайма — 2,5 года. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«С октября 2023 г. малый и средний бизнес может подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на МСП.РФ. За текущий год общая сумма полученных через нашу цифровую платформу микрозаймов достигла почти 3,5 млрд руб. С минимальными затратами ресурсов, в онлайн-режиме, без хождения по кабинетам наши предприниматели получили 1,4 тыс. микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Одной из особенностей функционирования сервиса микрокредитования является то, что государственные МФО ряда регионов снижают процентную ставку при получении заявки от пользователей Цифровой платформы МСП.РФ. В акции «Минус % через сервис» участвуют ГМФО Астраханской, Воронежской, Калининградской, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской Республик.

Как правило, привлеченное финансирование предприниматели используют для расширения бизнеса. Так, в апреле 2024 г. сельхозпредприятие «ДЮС» из Краснодарского края получило через сервис на МСП.РФ микрозаем на 5 млн руб. по ставке 4,25%. Привлеченные средства были направлены на расширение деятельности и организацию тепличного хозяйства для круглогодичного выращивания спаржи.

В Чувашской Республике микрозаем в размере 1,68 руб. привлекла глава крестьянско-фермерского хозяйства Анджела Думилина. Полученные под 7% годовых средства пошли на закупку лошадей. Благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» сегодня в хозяйстве насчитывается уже более 150 голов.

Напомним, сервис «Подбор и получение микрофинансирования» заработал на Цифровой платформе МСП.РФ в октябре 2023 г. Он предусматривает единый сокращенный пакет документов, срок рассмотрения до пяти календарных дней, исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса ГМФО, проверку заемщика на стоп-факторы по 1,2 тыс. параметрам бизнеса.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена «Корпорацией МСП» совместно с Минэкономразвития России. Она помогает повышать доступность услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.