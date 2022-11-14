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Корпорация МСП на основании данных ФНС запустила сервис по проверке контрагентов по более чем 20 параметрам

Корпорация МСП совместно с ФНС России запустила на цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов и разместила адреса массовой регистрации бизнеса, чтобы уберечь МСП, самозанятых и тех, кто только открывает свой бизнес от сотрудничества с ненадежными партнерами и компаниями-однодневками. Пользователи мгновенно получат данные непосредственно из налоговой бесплатно и без ограничений по количеству запросов.

Проверка компаний ведется по более чем 20 параметрам, среди которых информация о налоговых правонарушениях, дисквалификации руководителей и учредителей, об ограничениях участия в юридическом лице. Помимо этого, можно запросить выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с возможностью скачивания, узнать категорию субъекта в Реестре субъектов МСП и промониторить финансовое состояние компании. Стоит отметить, что объем доступной информации будет зависеть от стадии бизнеса и организационно-правовой формы контрагента.

«Проверка контрагентов — это один из способов обезопасить свой бизнес. И в нынешних турбулентных условиях предпринимателям нужна дополнительная уверенность в том, что их партнеры надежны, и сотрудничество с ними не принесет проблем. Использование в сервисе Цифровой платформы МСП.РФ данных ФНС, реестра субъектов МСП, системы информирования банков об электронных документах, а также бухгалтерской отчетности и ряда других сведений позволяет предпринимателям получать максимально полную картину состояния дел у контрагента. Это поможет избежать финансовых потерь и блокировки исходящих платежей, а также позволит сохранить деловую репутацию», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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Поддержка ИТ-отрасли

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.

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