Максим Ликсутов: Высокотехнологичный робоцентр открылся в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне «Технополис Москва» открылась производственная площадка, целиком посвященная выпуску отечественных промышленных роботов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина столичные предприятия активно внедряют инновационные решения в собственные производственные процессы. В разных отраслях промышленности уже применяется искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные комплексы. Дальнейшему развитию высокотехнологичных производств будет способствовать открытие в ОЭЗ “Технополис Москва” единой площадки, где инженеры и ученые будут совместно разрабатывать, собирать и тестировать промышленных роботов. Объем инвестиций в проект составил свыше164миллионов рублей», — сказал Максим Ликсутов.

Производственные мощности робоцентра на площадке «Печатники» составляют свыше 1,7 тыс. кв. м. Уникальный проект реализован предприятием, локализованным в ОЭЗ — компанией «Технорэд», специализирующейся на выпуске роботизированных систем, компонентов и программного обеспечения.

«На базе робоцентра функционирует высокотехнологичная лаборатория для тестирования и испытаний технологий, которая позволит ускорить цикл производства инновационных продуктов от идеи до внедрения. Эта площадка станет ядром и фундаментом для создания ключевого робототехнического кластера в Центральном федеральном округе и обеспечит выполнение 30процентов целей национального проекта “Средства производства и автоматизации”»,— сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Компания "Технорэд" работает в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2024 г. Свою продукцию она поставляет как столичным предприятиям, так и предприятиям Самары, Смоленска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Ввод в эксплуатацию современного робоцентра позволит компании до2030года выпустить до30высокотехнологичных типовых роботизированных решений и произвести до 25 тыс. роботов», — сказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В портфеле предприятия – запатентованные разработки, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги или являются единственными в своем роде.

«Наши типовые роботизированные системы решают проблемы дефицита квалифицированных кадров, увеличивают эффективность и гибкость производственных процессов, способствуя динамичному развитию и конкурентоспособности отечественной промышленности и экономики. Открытие робоцентра будет способствовать созданию эффективной экосистемы для развития отечественной робототехники и выходу на новый уровень технологического суверенитета», — сказал генеральный директор компании «Технорэд» Артем Лукин.