Сбербанк представил первого ИИ-робота собственной разработки

Сбербанк представил своего первого робота на базе нейросети «ГигаЧат». Такой робот похож по строению на человека, поэтому называется антропоморфным и умеет обращаться с предметами в реальном мире. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это новый этап развития отечественной робототехники и физического искусственного интеллекта (Physical AI), который выходит за пределы электронных устройств (колонки, телевизоры, приложения в телефоне) и помогает человеку решать не только интеллектуальные, но физические задачи.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка отметил, что робот Грин будет становиться умнее, расширяя диапазон своих навыков в разных сферах: производстве, торговле, общепите; фундаментом дальнейшего развития станет генеративный искусственный интеллект, который позволит создавать целые линейки специализированных роботов, адаптированных под любые практические задачи.

foto_press-sluzhby_sberbanka_700.jpg
Пресс-служба Сбербанка
Робот также оснащен комплексом датчиков, которые обеспечивают безопасное поведение: десять сенсоров обрабатывают визуальную информацию, а инерциальные датчики и датчики силы отвечают за равновесие и точность движений. Отдельного внимания заслуживает способность робота разговаривать и понимать голосовые команды благодаря внедряемой в него функции голосового общения «ГигаЧат».

Сейчас Грин уже умеет автономно перемещаться, работать с объектами, находить и исправлять собственные ошибки. Эти навыки позволяют ему успешно выполнять задачи по комплектовке и сортировке объектов в неструктурированной среде.

В ближайшее время Сбербанк планирует запустить пилотные проекты по интеграции робота в различные бизнес-процессы для расширения его практического применения.

