Роботы-пылесосы Dreame теперь можно подключить к умному дому Sber

Компания SberDevices, разработчик решений умного дома Sber, совместно с Dreame Technology реализовали интеграцию устройств Dreame в платформу умного дома Sber. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Теперь подключение роботов-пылесосов Dreame к платформе умного дома дает пользователям дополнительные преимущества. Управлять уборкой возможно голосом через устройства Sber – интеллектуальные колонки, телевизоры и мультимедийные центры. Доступно также управление через приложение «Салют» или веб-интерфейс. Пользователи могут запускать уборку, ставить ее на паузу, отправлять устройство на зарядную станцию и пользоваться рядом других функций (точный список зависит от модели пылесоса). Достаточно сказать «Салют, начни уборку!» – и пылесос тут же приступит к заданию. Фразы для запуска сценариев и их названия владельцы могут выбрать самостоятельно.

Также роботы-пылесосы Dreame могут участвовать в сценариях автоматизации наравне с другими устройствами умного дома Sber и брендов-партнеров. Например, можно создать сценарий «Никого нет дома», в котором пылесос начнет работу, а кондиционер и свет выключатся, когда пользователь покинет квартиру. Это значительно упрощает быт и повышает удобство эксплуатации техники в рамках единой системы умного дома.