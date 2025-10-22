Сеченовский университет запустил собственное мелкосерийное производство пневмозахватов для роботов

В Сеченовском университете запущено мелкосерийное производство пневматических мягких захватов — устройств, способных бережно манипулировать хрупкими и неровными объектами. Первая партия из 20 комплектов направлена в школы в рамках сотрудничества с компанией «Брейн Девелопмент», поставляющей образовательные роботы на базе Arduino. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Уже несколько лет ученые Института бионических технологий и инжиниринга (ИБТИ) Сеченовского университета разрабатывают мягкие полимерные актуаторы — устройства, преобразующие энергию в движение. Одно из их применений — пневматические захваты, управляемые за счет подачи воздуха в эластичные камеры. Захваты изготавливаются из силиконовых эластомеров — гибких полимерных материалов с низким модулем упругости — и способны бережно обхватывать предметы, не повреждая их: от спелых фруктов до окрашенных деталей или хрупких биологических образцов.

Технология уже используется в промышленности и роботизированной хирургии, но в России пневмозахваты не производятся. Сеченовский университет стал одной из первых площадок в стране, освоивших полный цикл разработки и производства таких устройств.

Весь производственный процесс — от проектирования и отливки силиконовых элементов и корпусов компрессоров до сборки управляющих плат — организован на базе университета. Первая партия захватов была собрана главным инженером проекта Дмитрием Ладохиным.

Устройства предназначены для школьных роботов, на которых ученики будут отрабатывать задачи по сортировке кубиков, овощей и других предметов. Это дает им возможность не просто программировать, а взаимодействовать с реальной инженерной системой, применяемой в промышленности.

«Такие захваты уже используются в различных областях, и в перспективе сфера применения может быть расширена еще больше. Но для этого нужно, чтобы специалисты понимали, что это за устройства, как они работают, что можно делать с их помощью. И знакомство школьников с реальными инженерными решениями — это один из путей внедрения этих решений в будущем на производствах или в медицине. Когда сегодняшние школьники получат образование и начнут работать, они уже будут знать, какие технологические возможности у них есть», — сказал Дмитрий Ладохин.

Производственные мощности позволяют изготавливать захваты не только для образовательных целей, но и под индивидуальные запросы, подчеркивает ученый — от медицинских прототипов до промышленных решений. Каждая партия может быть адаптирована по размеру, жесткости, форме и функционалу, включая разработку собственной пневматической системы управления.