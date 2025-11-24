Робот «Яша» ускорил сортировку фанеры на мантуровском комбинате «Свеза»

Лесопромышленная группа «Свеза» продолжает модернизировать свои производственные площадки. На мантуровском комбинате начал работу робот-сортировщик «Яша», который автоматизирует один из самых трудоемких процессов — сортировку фанеры. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Робот перемещает и снимает с подготовленной стопы листы фанеры с поддона с помощью вакуумных присосок, показывает их оператору для визуальной оценки, после чего направляет в нужный карман по команде сотрудника. Ранее эту функцию выполняли два сотрудника. При этом вес отдельных листов достигал 80 кг, что делало процесс физически сложным даже для опытных рабочих.

Внедрение роботизированной системы облегчило труд сотрудников. Оператор теперь сосредоточен на контроле качества, а не на тяжелых механических операциях.

«Компания продолжает реализовывать проекты, которые направлены на улучшение условий труда. Инвестиции в проект составили 12 млн рублей. Новый робот значительно облегчает рабочие процессы и снижает физическую нагрузку на работников комбината. Мы ежегодно внедряем различные решения для повышения комфорта и безопасности сотрудников», — сказал Никита Тереханов директор комбината «Свеза» в Мантурове.

Для безопасной работы оборудования на участке внедрен современный электронный комплекс. При пересечении защитной зоны система автоматически останавливает оборудование, предотвращая любые риски. Установлены и физические ограждения, которые исключают случайное попадание в рабочую зону.

До конца 2025 г. аналогичный робот будет запущен на костромском комбинате «Свезы».