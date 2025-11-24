Россияне массово отказываются покупать новые ноутбуки и смартфоны. Наличные экономят, кредиты дорогие

В России невероятный обвал продаж техники, в основном смартфонов и компьютеров. В некоторых категориях товаров рынок просел на 25%, и все это – за неполный 2025 г. У россиян все желания тратить деньги на покупку техники – они перешли в режим экономии, а кредиты не берут из-за высокой ключевой ставки.

Децифровизация общества

Жители России стали гораздо реже покупать технику и электронику по итогам неполного 2025 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на российских ритейлеров и дистрибьюторов. По итогам первых девяти месяцев 2025 г. продажи крупной и малой бытовой техники, смартфонов, телевизоров, планшетов ПК и прочих устройств повседневного использования упали на 9% год к году (статистика «Марвел-Дистрибуции».

При этом в натуральном выражении рынок вырос, что свидетельствует о переходе россиян на дешевые устройства. Впрочем, рост этот, скорее, номинальный – всего 1,7%.

Хуже всего чувствует себя российский рынок смартфонов – он обвалился на впечатляющие 19,7% в штуках и 19,8% в деньгах всего за год. Продажи крупной бытовой техники за отчетный период просели на 4,2% в штуках и 8,5% в деньгах.

Фото: ASphotofamily / FreePik Техника стремительно становится для россиян роскошью

Небольшой рост в натуральном выражении показал рынок компьютеров и ноутбуков – продажи подросли на 2,5%. При этом в деньгах он сократился на 6%, что является еще одним свидетельством стремления россиян экономить и покупать недорогие устройства.

Как новый

Отдельный тренд российского рынка – повышенный спрос на восстановленную технику. В частности, ритейлер «М.Видео», сообщил CNews, что отмечает рост спроса на восстановленные смартфоны. По итогам девяти месяцев 2025 г. их продажи выросли на +160% в количественном выражении и на +140% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Эта категория продолжает набирать популярность среди покупателей благодаря возможности приобрести актуальные и флагманские модели по заметно более выгодной стоимости, сохраняя при этом гарантию.

Все еще хуже

Неназванный собеседник издания на рынке электроники приводит еще более ужасающую статистику. По его словам, с начала 2025 г. российский рынок электроники «значительно снизился».

«По основным категориям спад составил до 25% в штуках, – заявил источник издания. – Больше всего упали продажи смартфонов – на 20% по количеству и на 25% в деньгах, ноутбуков – на 15% в штуках и 20% в деньгах, а телевизоров – на 11% в штуках и 9% в деньгах». Кроме того, по его словам, продажи носимой электроники снизились на 11%».

«Падение продаж смартфонов может свидетельствовать о том, что люди стремятся продлить срок тем, что были куплены ранее, отсюда рост в сегментах аккумуляторов, стекол, чехлов и т. п.», – сказали «Коммерсанту» в «Марвел-Дистрибуции».

При этом, если брать во внимание коррекцию курса доллара, то российский рынок электроники «чувствует себя нормально», добавили представители «Марвел-Дистрибуции». «Спрос не упал критически и находится как минимум в стабильном состоянии, подходя к двум главным месяцам года для продаж», – подытожили они.

А ведь новый НДС еще не ввели

Обвал рынка техники – прямое следствие желания россиян тратить на технику меньше денег. Снижение потребительского спроса очевидно, и собеседник «Коммерсанта» на рынке подчеркивает, что это одна из основных причин падения продаж техники.

Также, по его словам, виноват Центробанк и его высокая ключевая ставка. Чем она выше, тем выше ставки по потребительским и коммерческим кредитам.

Одно из следствий всего этого – россияне начали пользоваться имеющимися у них устройствами дольше. Другими словами, увеличился цикл обновления техники.

«Все больше покупателей переносят крупные покупки на будущее или выбирают более доступные модели», – заявил собеседник издания.

Он добавил, что часть покупателей на фоне макроэкономических изменений решили отложить покупку ноутбука на потом, а другая часть приобретает более доступные модели. Он также отметил, что рынки смартфонов и телевизоров «сейчас достигли насыщения, тогда как планшеты, напротив, остаются наиболее стабильной категорией продаж».

Готовить дома

Еще одна отличительная особенность современной потребительской модели россиян – они стали гораздо активнее готовить еду дома. Об этом наглядно свидетельствует статистика «М.Видео», согласно которой продажи аэрогрилей за неполный 2025 г. выросли до 882 тыс. штук год к году. Рынок вырос на 258% в штуках и 389% в деньгах.

«Такая динамика отражает устойчивый интерес покупателей к удобным решениям для домашней готовки и желание оптимизировать бытовые процессы», – сказали «Коммерсанту» представители «М.Видео».