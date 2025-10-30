Разделы

«РобоКорп» и ФИЦ ИнБЮМ внедрят роботизированные технологии для экологического мониторинга морских территорий

Компания РобоКорп (подразделение корпорации ITG по производству беспилотных роботизированных систем) и Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ) заключили соглашение о совместной работе над беспилотными технологиями для экологического и биологического мониторинга побережья Чёрного моря. Применение безэкипажных катеров сможет не только упростить работу учёных в части отбора и транспортировки проб, измерения параметров воды и пр., но и будет способствовать созданию системы регулярного наблюдения за состоянием водных экосистем региона. Об этом CNews сообщили представители «РобоКорп».

По договору организации совместно разработают и испытают систему мониторинга морских территорий, подверженных влиянию природных и антропогенных факторов. Проект объединит научные компетенции ученых ФИЦ ИнБЮМ в области морской биологии, экологии и биосенсорики, а также инженерные и программные наработки специалистов «РобоКорп» в сфере автономных катеров и систем машинного обучения. Использование беспилотных технологий обеспечит наблюдение в реальном времени, повысит точность и регулярность измерений и сведет к минимуму воздействие на экосистемы.

«Это сотрудничество выходит за рамки обычного технологического партнёрства и направлено на сохранение морской экологии. Институт обладает уникальными научными компетенциями, а наши разработки обеспечивают надёжную платформу для внедрения современных методов сбора и анализа данных. Мы уверены, что вместе сможем создать эффективный инструмент для изучения и защиты морской среды», — сказал Алексей Чуклин, г.д.к. «РобоКорп», корпорация ITG.

«Наш институт всегда идет в ногу со временем и приветствует использование современных технологий в научной сфере. Применение гражданских беспилотных аппаратов, роботизация процесса – уже не будущее, а сегодняшняя необходимость. Это заметно упростит и ускорит работу ученых в прибрежных экспедициях, сделает исследования более автоматизированными и эффективными, а измерения более точными», — сказал и.о.директора ФИЦ ИнБЮМ, д.г.н. Роман Горбунов.

Взаимодействие ФИЦ ИнБЮМ и компании «РобоКорп» может выйти за рамки технологического проекта. Партнеры также планируют проводить совместные исследования, обмениваться научными материалами, организовывать стажировки, семинары и публиковать научные статьи.

