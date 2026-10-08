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V&A Museum Victoria and Albert Museum Музей Виктории и Альберта
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.10.2026
|В Санкт-Петербурге открылся новый музей, посвященный истории компьютерных игр 1
|10.09.2018
|IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств 1
|02.04.2015
|Нетленный веер Марии Тальони 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
V&A Museum и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 11147 1
|AKG 66 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
|ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 98 1
|Tate Britain - Тейт Британская галерея 10 1
|ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
|Максакова Мария 1 1
|Каренина Анна 18 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Кавос Альберт 1 1
|Плисецкая Майя 4 1
|Коровин Константин 5 1
|Бове Осип 1 1
|Дурнов Модест 1 1
|Собинов Леонид 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.