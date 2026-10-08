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V&A Museum Victoria and Albert Museum Музей Виктории и Альберта

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.10.2026 В Санкт-Петербурге открылся новый музей, посвященный истории компьютерных игр 1
10.09.2018 IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств 1
02.04.2015 Нетленный веер Марии Тальони 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

V&A Museum и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11147 1
AKG 66 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 98 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 10 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 788 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3108 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5945 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 793 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1179 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2372 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1658 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6477 1
Нагреватель - нагревательный элемент 114 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1132 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1997 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 906 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11645 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4102 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13378 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10814 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 410 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1541 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27174 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6299 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5088 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8007 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10385 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4007 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 458 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13616 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7583 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8906 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8609 1
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 421 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8781 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13147 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4922 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1305 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2303 1
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 417 1
Samsung Quantum Processor 8 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 1
Samsung 8K AI Upscaling 9 1
LG OLED - серия телевизоров 102 1
Samsung - Harman Kardon HW-N - серия саундбаров 2 1
Samsung Art Store - Магазин искусства 3 1
Samsung SmartThings 62 1
Apple iPhone 6 4861 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Samsung The Frame - Телевизор 29 1
Samsung The Wall 26 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 77 1
Samsung QuickDrive 8 1
Samsung QE - Серия телевизоров 8 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 1
Samsung S-Pen - Стилус 145 1
Samsung Knox 114 1
Максакова Мария 1 1
Каренина Анна 18 1
Гагарин Юрий 98 1
Кавос Альберт 1 1
Плисецкая Майя 4 1
Коровин Константин 5 1
Бове Осип 1 1
Дурнов Модест 1 1
Собинов Леонид 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 2
Европа 25033 2
Америка - Американский регион 2210 1
Германия - Берлин 739 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1466 1
Великобритания - Лондон 2437 1
Италия - Итальянская Республика 4521 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 823 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3407 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1386 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1464 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1586 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1519 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5710 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6836 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6278 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27686 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
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