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Samsung Notes
Samsung Notes и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2136 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2109 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 1
|TÜV Rheinland Group 147 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2440 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
|Губанов Андрей 94 1
|Попов Арсений 3 1
|Муртазин Эльдар 68 1
|Уваров Сергей 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146855 7
|Южная Корея - Республика 6692 2
|Беларусь - Белоруссия 5765 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 1
|Армения - Республика 2306 1
|Япония 13332 1
|Испания - Королевство 3727 1
|Франция - Французская Республика 7883 1
|Италия - Итальянская Республика 4368 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5215 1
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