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Samsung Notes



02.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3 1
22.01.2024 Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S24 стала доступна для заказа в «Ситилинке» 1
18.01.2024 МТС первой в России презентовала Samsung Galaxy S24 1
17.03.2022 Samsung расширила список устройств Galaxy, поддерживающих интерфейс One UI 4.1 1
03.11.2021 Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере 1
06.08.2020 Microsoft и Samsung представили совместные инновации 1
05.08.2020 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra 1
16.04.2020 Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото 1
08.08.2019 Samsung представила Galaxy Note10 и Note10+. Российские цены 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Samsung Notes и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10321 10
Microsoft Corporation 24741 4
Google LLC 11883 3
Huawei 3979 2
AKG 65 1
Yandex - Яндекс 7543 1
Dropbox 500 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 726 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 628 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 1
Почта России ПАО 2136 1
Лента - Сеть розничной торговли 2109 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 1
TÜV Rheinland Group 147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2440 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9734 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12582 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9436 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2112 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24745 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7713 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12308 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10861 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10061 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1219 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1061 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12636 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8446 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8208 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9278 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25718 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13925 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6089 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1880 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20996 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7974 3
Аксессуары 3938 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6065 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1379 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1962 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2212 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9530 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7266 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2503 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1641 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1665 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17221 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6372 2
Оповещение и уведомление - Notification 4750 2
Samsung Galaxy 964 5
Samsung S-Pen - Стилус 138 4
Google Android 14152 3
Microsoft Windows 10 1785 3
Samsung Galaxy Note 695 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 429 3
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1571 3
Google YouTube - Видеохостинг 2781 2
Samsung One UI 69 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2991 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 2
Microsoft Office Word 825 2
Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 2
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 2
Google Duo 6 2
Apple iPad 3874 2
Microsoft Office 3780 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 294 2
Microsoft Windows 15807 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 2
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 2
Samsung Galaxy S24 - смартфон 50 2
Samsung Galaxy AI 19 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 2
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Microsoft Office 365 951 1
Microsoft Outlook 1398 1
Samsung Pay 292 1
Google YouTube Music 42 1
Samsung Knox 98 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 48 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Samsung PlayGalaxy Link P2P - стриминговый игровой сервис 1 1
Google YouTube Kids 11 1
Samsung Forward 5 1
Samsung Bixby Vision 2 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
Губанов Андрей 94 1
Попов Арсений 3 1
Муртазин Эльдар 68 1
Уваров Сергей 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 7
Южная Корея - Республика 6692 2
Беларусь - Белоруссия 5765 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 1
Армения - Республика 2306 1
Япония 13332 1
Испания - Королевство 3727 1
Франция - Французская Республика 7883 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5215 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3476 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1596 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5604 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5872 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1390 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6278 1
Английский язык 6701 1
Wylsacom 9 1
Mobile Research Group 82 1
Samsung Unpacked 33 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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